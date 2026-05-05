Międzynarodowa Konferencja CI2026 w Polsce

Polska po raz pierwszy będzie gospodarzem 18. Międzynarodowej Konferencji CI2026, największego światowego wydarzenia poświęconego implantom słuchowym.

W Warszawie i Kajetanach spotkają się światowi eksperci z kilkudziesięciu krajów, aby dyskutować o leczeniu zaburzeń słuchu.

Organizacja konferencji potwierdza wiodącą pozycję polskiego Światowego Centrum Słuchu w międzynarodowej medycynie słuchu.

Kluczowe tematy CI2026 obejmują praktyczne wykorzystanie nowych technologii, robotykę, implanty wszczepialne i znaczenie rehabilitacji dla pacjentów.

W wydarzeniu wezmą udział specjaliści z kilkudziesięciu krajów i wszystkich kontynentów. Do Polski przyjadą lekarze, naukowcy i eksperci zajmujący się otochirurgią, audiologią, diagnostyką, rehabilitacją oraz wdrażaniem nowych technologii w leczeniu pacjentów z niedosłuchem.

Wybitni organizatorzy

Światowe Centrum Słuchu starało się o organizację tego kongresu w Polsce od 12 lat. Część programu konferencji odbędzie się 10 maja w Kajetanach, w Światowym Centarum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Prezydentem CI2026 jest prof. dr n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński, a sekretarzem generalnym prof. dr n. med. Piotr H. Skarżyński. Organizacja wydarzenia w Polsce jest potwierdzeniem pozycji polskiego ośrodka w międzynarodowym środowisku medycyny słuchu.

Prognozy WHO

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia do 2050 roku około 2,5 miliarda ludzi na świecie może mieć pewien stopień utraty słuchu, a ponad 700 milionów będzie wymagało leczenia lub rehabilitacji. Dlatego rozwój technologii implantacyjnych, właściwa kwalifikacja pacjentów i skuteczna rehabilitacja stają się coraz ważniejszym elementem systemów ochrony zdrowia.

Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach wykonuje ponad 15 tysięcy procedur chirurgicznych rocznie oraz ponad 200 tysięcy konsultacji i badań. Do tej pory wszczepiono tam ponad 20 tysięcy różnych typów aktywnych implantów słuchowych.

Nowe rozwiązania

Jednym z głównych tematów CI2026 będzie praktyczne wykorzystanie nowych rozwiązań w różnych systemach ochrony zdrowia. Uczestnicy będą omawiać między innymi dobór technologii do potrzeb pacjentów, rozwój robotyki, w pełni wszczepialne implanty słuchowe oraz znaczenie rehabilitacji po zabiegach.

„CI2026 to nie tylko spotkanie naukowców i klinicystów. To konferencja, której efekty powinny przełożyć się na praktykę leczenia pacjentów w różnych częściach świata. Nowe technologie mają sens wtedy, gdy są właściwie dobierane, dostępne i wspierane dobrą rehabilitacją” - prof. dr n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński, prezydent CI2026. Szczegółowe informacje: https://ci2026.com/

Prof. Henryk Skarżyński na Kongresie w Mikołajkach