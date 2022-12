i Autor: Stacja Narciarska Polana Szymoszkowa Stacja narciarska Polana Szymoszkowa w Zakopanem

Wyjazd w góry

Sylwester w Zakopanem nie zdrożał? Ile kosztuje nocleg w Tatrach?

Na Boże Narodzenie większość Polaków planuje wyjazdy z dziećmi, ale w Sylwestra dorośli wolą bawić się sami - w sumie ponad 60 proc. turystów szuka zakwaterowania dla samych dorosłych. Co 4. planuje wyjazd do Zakopanego, mimo że średnia cena za osobę na dobę w tym czasie jest o 25 proc. wyższa niż w innych miejscowościach Polski. Ile kosztuje wyjazd na Sylwestra do Zakopanego?