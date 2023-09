Szaleństwo w Biedronce już się zaczęło! Co rozdają "za darmo"? Gratka dla fanów "Mocniaków"

Wielka zmiana we wszystkich bankach! Może to dotyczyć każdego Polaka

Tym razem klienci będą mieli okazję zdobyć fantastyczne książki z serii „Baw się i naklejaj z Mocniakami”, zawierające zestaw 38 naklejek przedstawiających członków Gangu Mocniaków: Wodę Werkę, Oranżadę Olę, Dynię Dorotkę, Banana Benka, Napój Norberta, Rogalika Radzia, Chleb Henia, Jajko Julka, Parówkę Patrycję, Awokado Adaś i Krem Krzyś. To prawdziwa gratka dla wszystkich miłośników tych sympatycznych postaci.

Aby otrzymać taką książkę edukacyjną za darmo, wystarczy zrobić zakupy za minimum 69 zł i posiadać kartę Moja Biedronka. Promocja rusza już w poniedziałek, 4 września, o godzinie 12:00 i będzie trwać do wyczerpania zapasów lub do końca dnia. Jednak pamiętaj, że jedna osoba z kartą lub aplikacją Biedronki może odebrać tylko jedną książkę.

Nie tylko to czeka nas w nadchodzącym tygodniu w Biedronce. W poniedziałek, 4 września, możemy skorzystać z akcji "1+1 gratis" na jajka Kinder Niespodzianka lub Kinder Joy, przy czym dzienny limit to sześć sztuk, co oznacza trzy dodatkowe gratisy na klienta. Wtorek, 5 września, przynosi promocję "1+1 gratis" na szynkę konserwową Kraina Wędlin w opakowaniu 200 g. Tutaj limit wynosi cztery produkty, co daje dwa darmowe na kartę Moja Biedronka.

Środowy dzień, 6 września, obfituje w "1+1 gratis" na majonez Wyborny z żółtkiem z jaja kurzego z chowu z wolnego wybiegu Madero 400 ml. W tym przypadku możemy otrzymać jeden słoik gratis, przy zakupie dwóch.

QUIZ PRL: Szkoła w czasach PRL-u. Chodziliście? Musicie to pamiętać! Pytanie 1 z 15 1. Autorem „Elementarza” był: Falski Fikalski Gomułka Dalej