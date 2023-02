Szef Pracodawców RP Rafał Baniak trafi do aresztu. Jest decyzja sądu

Nie pomogło 200 poręczeń osobistych. Wszyscy zatrzymani trafią do aresztu

Business Insider informuje, że Centralne Biuro Antykorupcyjne na polecenie śląskiego wydziału zamiejscowego departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach zatrzymało w środę szefa Pracodawców RP, b. wiceministra skarbu Rafała Baniaka. Razem z nim zatrzymani zostali trzej przedsiębiorcy - Artur P., Wojciech S. i Waldemar K.

Jak czytamy na portalu, posiedzenie w sprawie aresztu zakończyło się późno w nocy z czwartku na piątek. Rafał Baniak nie przyznał się do stawianych mu zarzutów.

W komunikacie Prokurator Śląskiego pionu PZ PK, czytamy, że z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, obawę matactwa, grożącą podejrzanym surową karę prokurator skierował do Sądu wnioski o zastosowanie wobec Rafała B., Artura P. oraz Wojciecha S. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd w pełni podzielił argumentację oraz stanowisko prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie-wyjaśnia prokuratura.

Przypomnijmy, że Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Rafała Baniaka w środę (1.02), na polecenie śląskiego wydziału zamiejscowego departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Razem z nim zatrzymani zostali trzej przedsiębiorcy — Artur P., Wojciech S. i Waldemar K. Oni również będą znajdować się w tymczasowym areszcie.

Wcześniej Pracodawcy RP zgromadzili ok. 200 poręczeń osobistych za zatrzymanego prezesa organizacji, które miały przekonać sąd, by nie przebywał on w areszcie. Poręczenie złożył m.in. kardynał Kazimierz Nycz.

Jak ustalił RMF24, który dotarł do szczegółów zarzutów, Rafał Baniak w zamian za załatwienie kontraktu domagał się 5 procent jego wartości. Miał też od prezesów spółki gospodarowania odpadami otrzymać co najmniej 4 miliony 990 tysięcy złotych w gotówce podczas spotkań towarzyskich - ostatni raz w grudniu zeszłego roku miał odebrać 300 tysięcy złotych.

Oferenci stworzyć też mieli mechanizm uzyskiwania pieniędzy na łapówki - podpisywali z firmami umowy na fikcyjne usługi, wypłacali gotówkę i przekazywali w formie łapówek - w sumie mowa o prawie 7 milionach złotych-podaje RMF24.pl.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

