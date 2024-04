Szef Ryanaira ujawnia kulisy rozmów z rządem Tuska. "Nie ma wizji budowy CPK"

Trzeba podnieść wiek emerytalny w Polsce! To nas wkrótce czeka?

Prezes Ryanaira Michael O'Leary w rozmowie z serwisem wnp.pl ujawnił, że rozmawiał z wiceministrem infrastruktury i poruszył kwestię CPK. – "Wydaje mi się, że nowy rząd ma lepsze i bardziej przyszłościowe podejście w sprawie Modlina. Nie ma też wizji tworzenia Centralnego Portu Komunikacyjnego. Spotkaliśmy się już z wiceministrem infrastruktury i jesteśmy zdania, że zależy mu na rozwoju wszystkich lotnisk w Polsce "– stwierdził Michael O'Leary.

Ryanair stawia na Modlin

Szef irlandzkiego Ryanaira był pytany o plany na lotnisko w Modlinie, którego rozwój blokowały poprzednie władze. Prezes uważa, że nowy rząd ma lepsze i bardziej przyszłościowe podejście w tej sprawie.

– "Wydaje mi się, że nowy zarząd PPL, jak tylko zakończą się wybory samorządowe, a marszałek województwa mazowieckiego zostanie wybrany na kolejną kadencję, wdroży nowy plan rozwoju dla Modlina i mam nadzieję, że część tego planu zostanie zrealizowana w ciągu najbliższego roku lub dwóch lat "– powiedział Michael O'Leary.

Co dalej z CPK?

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów ma być wybudowany port lotniczy. W skład CPK mają wejść też inwestycje kolejowe: węzeł przy porcie lotniczym i połączenia na terenie kraju, które powinny umożliwić przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa. Rząd Donalda Tuska rozpoczął audyt w spółce i wciąż nie wiemy, czy port powstanie, czy też projekt upadnie. W lutym podczas posiedzenia Rady Gabinetowej premier Tusk zadeklarował, że jego gabinet chce "rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, lotniczej i kolejowej". Szef rządu przekazał, że na CPK wydano do tej pory 2,7 mld zł i nie złożył jednoznacznej deklaracji ws. inwestycji.

