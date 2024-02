Szok! Ceny dół o 96 proc. w Biedronce. Tylko do soboty

Giga promocje w Biedronce do soboty 17.02.2024

Do zrobienia zakupów w sklepach sieci Biedronka zachęca przekraczającymi nawet -90 proc. rabatami. zniżkami. Do soboty 17.02 możemy zyskać ogromny upust, gdy zdecydujemy się na zakup dwóch płynów do płukania marki Lenor w butelkach 810 ml i 990 ml. Drugi jest tańszy aż 96 proc. Podobną promocją objęte jest też mięso mielone z łopatki wieprzowej i wołowiny Kraina Mięs, 400 g. Tu drugi produkt będzie 90 proc. tańszy. A jeśli zrobisz w piątek zakupy za min. 199 zł, to dostaniesz voucher o wartości 20 zł, do wykorzystania od poniedziałku do środy (19-21.02) przy zakupach za min. 99 zł. Limit: 1 voucher na dzień na kartę Moja Biedronka.

Weekend promocji w Biedronce – co dostaniemy za darmo?

Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka są w promocji 2+1 gratis. Limit dzienny: 3 opakowania (mas.1 gratis) na kartę Moja Biedronka. Sieć rozdaje też żółte sery. Z karta Moja Biedronka lub aplikacją Biedronka za darmo dostaniemy drugie opakowanie ser w plastrach Wypasiony, 300 g lub sera gouda w kawałku, 400 g. Już bez karty możemy brać udział w promocji 2+1 gratis na wszystkie płatki śniadaniowe i owsianki Vitinella. Rodzaje możemy dowolnie mieszać.

