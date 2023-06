Szokująca reklama CROPP. Klienci grożą bojkotem!

Liczba wyśmiewa papieża Polaka

Według portalu, w młodzieżowym slangu zwrot 2137 jest używany wśród osób wyśmiewających się z papieża i kultu, jakim jego osoba jest otoczona w Polsce. Wp.pl wyjaśnia, że z kolei kolory żółto-białe - identyczne, jak na fladze Watykanu - są identyfikowane jako barwy kościoła katolickiego, przypominają o papieżu i są znakiem przywiązania do wartości chrześcijańskich.

W sieci rozpętała się burza. Portal cytuje wypowiedzi internautów, którzy określili jako "żałosne" i zapowiadają bojkot polskiej sieciówki.

Jak cytuje internautów wp.pl "autora powinni pociągnąć do odpowiedzialności. Mam nadzieje, ze Cropp ma choć trochę rigczu [godności - red.] i ukaże sprawcę, bo inaczej przestane u nich kupować ciuchy" - czytamy w jednym z komentarzy, który pojawił się w sieci. Inny internauta pisze: "Beka z kościoła i Jana Pawła II wśród młodych ludzi, już nie do zatrzymania"; "I to ma być śmieszne? To jest ŻAŁOSNE"; "A mnie bawi"; "Powinno być od 69 zł" - brzmią kolejne wpisy w mediach społecznościowych donosi Wirtualna Polska.

Jak się tłumaczy polska marka?

Wirtualna Polska zdobyła komentarz sieci w tej sprawie. - Wspomniana akcja jest jedną z wielu akcji promocyjnych organizowanych w ciągu roku przez naszą markę i nie miała nawiązywać do godziny śmierci Jana Pawła II - przekazała krótko Ewa Wieczorek z wydziału komunikacji marki Cropp.

Cropp jest marką odzieżową należącą do polskiego LPP. To w sklepie internetowym sieci pojawiła się kontrowersyjna reklama.

Pieniądze to nie wszystko Paweł Wojciechowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.