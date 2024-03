Szokujące promocje w Biedronce! Banany i pomarańcze za 3 zł. Masło, mięso i soki za darmo! [WIDEO]

Ostateczny koniec podatku Belki? Tyle płacimy co roku

Kto by pomyślał?

Promocja w Biedronce [1.03.2024]. Co kupimy taniej?

Do soboty 2 marca, łopatka wieprzowa bez kości, tylko z aplikacją Biedronka kosztuje tylko 8,49 zł/kg. Ale to nie jedyna super promocja na mięso w Biedronce. Mięso mielone z łopatki wieprzowej i wołowiny dostaniem za darmo, mamy bowiem promocję 1+1 gratis. Limit dzienny 2 opak. na kartę Moja Biedronka. Karta jest też niezbędna, aby za drugie dowolne opakowanie parówek marki Tarczyński zapłacić aż 70 proc. taniej. 30 szt. jaj z chowu ściółkowego Moja Kurka kosztuje w promocji 17,99 zł, czyli koszt jednego jaja to 60 gr. Wszystkie herbaty Herbarium drugi dowolny produkt jest tańszy o połowę. Na deser warto kupić legendarny wafelek Prince Polo XXL za 1,19 zł ( cena przy zakupie 5 szt.).

Promocje w Biedronce – masło za darmo

W tym tygodniu Biedronka rozdaje masło Ekstra Polskie Mlekovita. Jak kupimy 3 opakowania, to 3 kolejne dostaniemy gratis. Limit dzienny 6 opak.(maks. 3 gratis) na kartę Moja Biedronka. Jogurt pitny Activia kupimy za 2,29 zł ( cena przy zakupie 2 szt.). tańszy jest kefir Mleczna Dolina – 1,89 zł i ser żółty w plastrach Królewski – 3,89 zł. W tych promocjach trzeba kupić 2 opakowania. Dobrą cenę ma też serek Almette, który kosztuje 3,69 zł.

Brokuły, rzodkiewki, kiwi za darmo w promocji Biedronki

Tylko z aplikacją Biedronka za pomarańcze i banany zapłacimy tylko 2,99 zł/kg. Za połowę regularnej ceny kupimy pomidory papryczkowe – 12,99 zł/kg, tańsze są też świeże truskawki – 8,99 zł/500 g. Ale hitem promocji są warzywa i owoce za darmo. W promocji 1+1 gratis mamy: kiwi, rzodkiewki, brokuł i półkilogramowe opakowanie cytryn. W takiej samej promocji jest też przecier pomidorowy Culineo. To nie wszystko z darmowych okazji w Biedronce. Wszystkie soki, smoothie i napoje Vital Fresh są w promocji 2+1 gratis. Limit dzienny - 6 produktów (maks. 2 gratis) na kartę Moja Biedronka.

QUIZ PRL. Zakupy i handel w PRL Pytanie 1 z 15 Aby w 1976 roku kupić cukier należało posiadać: 18 lat przy sobie dowód osobisty kartki żywnościowe Dalej