Koszt pobytu w domu seniora w Niemczech osiągnął historyczny rekord – 5033 euro miesięcznie

Wydatki własne seniorów wzrosły o 261 euro w ciągu roku, mimo ulg pielęgnacyjnych

Różnice między krajami związkowymi są ogromne – od 2720 euro w Saksonii-Anhalt do 3637 euro w Bremie

Eksperci apelują o pilne reformy systemu finansowania opieki nad osobami starszymi

Rekordowe koszty opieki nad seniorami

Problem dotyczy Niemiec, gdzie opieka nad osobami starszymi staje się coraz droższym wyzwaniem dla rodzin. Najnowsze dane Związku Kas Zastępczych, do którego należą największe ubezpieczalnie zdrowotne – Techniker Krankenkasse, Barmer i DAK-Gesundheit – pokazują alarmujący trend wzrostowy.

Średni koszt pobytu w domu seniora na początku 2026 roku wyniósł 3245 euro miesięcznie. To kwota, którą mieszkańcy muszą pokryć z własnej kieszeni po odliczeniu świadczeń z ubezpieczenia pielęgnacyjnego.

Wydatki własne seniorów rosną mimo ulg

Szczególnie niepokojący jest dynamiczny wzrost wydatków własnych seniorów. W porównaniu do 1 lipca 2025 roku koszty wzrosły o 137 euro miesięcznie. Jeszcze bardziej widoczna jest różnica w perspektywie rocznej – wzrost o 261 euro w stosunku do początku 2025 roku.

Co składa się na tak wysokie koszty? Opłata obejmuje kilka elementów: udział własny w kosztach opieki i wsparcia pielęgnacyjnego, zakwaterowanie, wyżywienie, wydatki inwestycyjne placówek oraz opłaty szkoleniowe dla personelu opiekuńczego.

System ulg związanych z długością pobytu

Niemieckie kasy pielęgnacyjne stosują system dodatków ulgowych uzależniony od czasu pobytu w domu seniora. W pierwszym roku udział własny w kosztach opieki zmniejsza się o 15 procent, w drugim roku o 30 procent, w trzecim o połowę, a od czwartego roku seniorzy otrzymują 75-procentową ulgę.

Mimo tych znaczących obniżek, całkowite obciążenie finansowe w czwartym roku pobytu wynosi średnio 2056 euro miesięcznie. To o 128 euro więcej niż rok wcześniej, co pokazuje, że nawet maksymalne ulgi nie nadążają za rosnącymi kosztami opieki.

Historyczny rekord – 5033 euro miesięcznie

Po uwzględnieniu wszystkich dopłat i systemowych ulg średni całkowity koszt miejsca w domu seniora osiągnął w 2026 roku poziom 5033 euro miesięcznie. To najwyższa kwota w historii i bezprecedensowy wzrost w porównaniu do końca 2024 roku, gdy średni koszt wynosił 4715 euro.

W przeliczeniu na polską walutę, przy obecnym kursie euro, koszt pobytu w niemieckim domu seniora przekracza 22 tysiące złotych miesięcznie.

Inflacja i wynagrodzenia pielęgniarek

Za drastycznym wzrostem cen stoją dwa główne czynniki. Pierwszy to inflacja, która zwiększa koszty funkcjonowania placówek opiekuńczych – od mediów przez żywność po materiały eksploatacyjne.

Drugi, równie istotny czynnik, to konieczne podwyżki wynagrodzeń dla personelu opiekuńczego. Sektor opieki nad seniorami zmaga się z niedoborem wykwalifikowanych pracowników, co wymusza wzrost płac, aby przyciągnąć i zatrzymać pielęgniarki oraz opiekunów.

Ogromne różnice regionalne w kosztach

Koszt pobytu w domu seniora w Niemczech znacząco różni się w zależności od regionu. Najdrożej jest w Bremie, gdzie seniorzy płacą średnio 3637 euro miesięcznie, oraz w Saarland z kwotą 3601 euro.

Mieszkańcy Nadrenii Północnej-Westfalii muszą liczyć się z wydatkiem 3528 euro miesięcznie. Z kolei najtańsze regiony to Saksonia-Anhalt ze średnim kosztem 2720 euro oraz Meklemburgia-Pomorze Przednie i Dolna Saksonia, gdzie opłata wynosi 2903 euro. Różnica między najdroższym a najtańszym regionem sięga prawie 900 euro miesięcznie.

Pilne apele o reformę systemu opieki

Ulrike Elsner, prezeska Związku Kas Zastępczych, podkreśla pilną potrzebę wprowadzenia trwałego systemu finansowania opieki, który znacząco odciążyłby seniorów. Obecny model przestaje spełniać swoje zadanie w obliczu rosnących kosztów i starzejącego się społeczeństwa.

Carola Reimann, szefowa AOK – największego niemieckiego ubezpieczyciela zdrowotnego – wezwała minister zdrowia Ninę Warken z partii CDU do szybkiego działania. W grze są konkretne propozycje reform, które mogłyby przynieść realne oszczędności.

Propozycje oszczędności dla seniorów

Kluczowa reforma zakłada przeniesienie kosztów inwestycyjnych w placówki opiekuńcze na kraje związkowe. Obecnie te wydatki są wliczane w opłaty ponoszone przez mieszkańców domów seniora.

Druga propozycja dotyczy wyłączenia z opłat własnych kosztów szkoleń personelu. Według ekspertów te dwie zmiany mogłyby przynieść seniorom łączne oszczędności rzędu miliarda euro rocznie, znacząco zmniejszając ich obciążenie finansowe.

Czy niemieckie władze zdecydują się na systemowe zmiany, które odciążą starzejące się społeczeństwo? Czas pokaże, ale presja na reformę systemu opieki nad seniorami rośnie z każdym miesiącem.

