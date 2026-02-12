Szpitale nie chcą wypłacać nagród jubileuszowych? Chodzi o pracowników kontraktowych

Nowelizacja Kodeksu pracy miała zrównać prawa pracowników etatowych i kontraktowych w szpitalach, jednak w praktyce napotyka na przeszkody.

Szpitale akceptują wliczanie stażu pracy na kontrakcie do urlopów i okresów wypowiedzenia, ale blokują go przy nagrodach jubileuszowych.

Powodem są regulaminy wynagradzania, które dają szpitalom autonomię w ustalaniu zasad przyznawania nagród jubileuszowych.

Związkowcy zapowiadają walkę o prawa pracowników i spodziewają się wielu spraw sądowych.

Nowe przepisy o zaliczaniu do stażu pracy na kontrakcie

Zgodnie z informacjami podanymi przez "Dziennik Gazeta Prawna", zmiany w przepisach dotyczące zaliczania do stażu pracy czasu przepracowanego na kontrakcie, choć wydłużają wymiar urlopu, nie przekładają się na przykład na nagrody jubileuszowe. Regulaminy wynagradzania placówek ochrony zdrowia stanowią tutaj barierę nie do przejścia.

Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie w styczniu dla szpitali publicznych, a w maju obejmie spółki handlowe i instytuty, miała na celu zrównanie sytuacji tysięcy pracowników medycznych pracujących na kontraktach z osobami zatrudnionymi na etatach. Zgodnie z nowymi regulacjami, okresy prowadzenia działalności gospodarczej oraz umowy cywilnoprawne miały być wliczane do ogólnego stażu pracy.

W praktyce jednak, jak wynika z analizy "DGP", te zmiany stają się przyczyną narastającego konfliktu pomiędzy personelem a dyrekcją, a szpitale poszukują prawnych sposobów na uniknięcie dodatkowych kosztów.

Personel nie dostaje nagród jubileuszowych. Szpitale chroni regulamin wynagradzania

Głównym punktem sporu są nagrody jubileuszowe. Placówki medyczne akceptują zaświadczenia z ZUS w celu wydłużenia wymiaru urlopu wypoczynkowego czy okresu wypowiedzenia, ale w kwestiach płacowych stawiają opór. Autonomia regulaminów wynagradzania blokuje wypłaty. Przepisy ogólnokrajowe pozostawiają kwestię ustalania stażu uprawniającego do nagród jubileuszowych w gestii pracodawców.

Wiele szpitali wprowadza do regulaminu zapisy ograniczające staż uprawniający do nagrody wyłącznie do okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Niektóre placówki, przewidując skutki nowelizacji, dokonały zmian w przepisach wewnętrznych tuż przed jej wejściem w życie, jak podaje "DGP".

Sytuacja ta prowadzi do dualizmu prawnego: ten sam staż kontraktowy jest uznawany przy liczeniu dni wolnych, ale pomijany przy wyliczaniu premii stażowych. Eksperci wskazują, że placówki, które nie uszczelniły regulaminów, mogą ponieść ogromne wydatki. Związki zawodowe zapowiadają walkę o prawa pracowników i przewidują liczne sprawy sądowe.

