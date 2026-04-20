Szpitale powiatowe mówią: dość! Rusza „Czarny tydzień”

Dariusz Brzostek
2026-04-20 11:13

Kolejny kryzys w służbie zdrowia. Szpitale powiatowe toną w długach i biją na alarm o finansowe wsparcie. Rusza wielki protest w całym kraju, który będzie wspierany przez samorządowców. W szpitalach pojawią się plakaty i komunikaty z hasłem: „Szpitalne łóżko poczeka, choroba nie”.

Wejście główne do Szpitala Powiatowego w Lesku, z napisem SZPITAL POWIATOWY w LESKU i logo NFZ, na tle szarej elewacji. Obok widoczny szyld SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY EMERGENCY i podjazd dla wózków.

Autor: Lowdown/ CC BY-SA 3.0 Wejście główne do Szpitala Powiatowego w Lesku, z napisem "SZPITAL POWIATOWY w LESKU" i logo NFZ, na tle szarej elewacji. Obok widoczny szyld "SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY EMERGENCY" i podjazd dla wózków, co podkreśla trudną sytuację finansową szpitali, o której przeczytasz na Super Biznes.

Ruszyły akcje protestacyjne w szpitalach

W szpitalach powiatowych robi się naprawdę gorąco. Od poniedziałku rusza ogólnopolska akcja protestacyjna pod hasłem „Czarny tydzień”. Placówki alarmują, że ich sytuacja finansowa jest dramatyczna, a dalsze ignorowanie problemu może uderzyć w pacjentów.

Protest organizuje Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych, a do akcji dołącza także Związek Powiatów Polskich, który apeluje do wszystkich samorządów o solidarność. Akcja potrwa od 20 do 24 kwietnia.

Szpitale czekają na pieniądze z ubiegłorocznych zabiegów 

Medycy nie kryją, że szpitale są bliskie finansowego załamania. Wciąż czekają na pełną zapłatę za tzw. nadwykonania z ubiegłego roku, czyli zabiegi i badania wykonane ponad limity kontraktów z Narodowego Funduszu Zdrowia. Problem w tym, że koszty leczenia rosną z miesiąca na miesiąc.

Droższa energia, droższe leki, wyższe pensje, a wyceny procedur medycznych stoją w miejscu. Co gorsza, po wyczerpaniu kontraktów NFZ płaci za niektóre badania, jak tomografia czy rezonans, tylko połowę ich realnej wartości. Każde kolejne badanie to strata finansowa dla szpitala. 

Szpitale ograniczają diagnostykę, a kolejki coraz dłuższe 

Na efekty nie trzeba było długo czekać. Placówki zaczynają ograniczać diagnostykę, a kolejki do kluczowych badań wydłużają się z miesiąca na miesiąc.

W wielu miejscach mówi się już wprost o zamykaniu oddziałów i wakatach kadrowych. 

Samorządowcy poprą akcję protestacyjną w szpitalach 

Samorządowcy nie mają wątpliwości, że to nie jest problem pojedynczych szpitali, ale kryzys całego systemu. Powiaty twierdzą, że decyzje o finansowaniu ochrony zdrowia zapadają w Warszawie, a rachunki spadają na lokalne budżety.

Starostowie alarmują, że muszą dopłacać do szpitali kosztem innych zadań tj. dróg, szkół czy transportu publicznego. „Ten model jest niesprawiedliwy i nie da się go utrzymać w dłuższej perspektywie” – podkreślają przedstawiciele samorządów. 

W szpitalach pojawią się plakaty z komunikatem 

W czasie „Czarnego tygodnia” w szpitalach pojawią się plakaty i komunikaty z hasłem: „Szpitalne łóżko poczeka, choroba nie”. Organizatorzy przekonują, że protest nie jest wymierzony w pacjentów, lecz ma zwrócić uwagę na sytuację, która zagraża bezpieczeństwu chorych.

Samorządowcy wzywają rząd do pilnych działań naprawczych. Bez nich kryzys w szpitalach powiatowych może uderzyć w miliony Polaków.

Polecany artykuł:

Kara dla Live Nation. UOKiK nakłada 15,3 mln zł za nieuczciwe praktyki
