Od wakacji duże podwyżki dla medyków

Mamy bardzo dobre wieści dla białego sektora. Od 1 lipca więcej pieniędzy trafi do kieszeni pracowników ochrony zdrowia. Rząd potwierdził, że od 1 lipca wzrosną ustawowe minimalne wynagrodzenia w szpitalach i przychodniach. Podwyżki obejmą zarówno lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów, jak i pracowników niemedycznych.

Najwięcej zarobią lekarze specjaliści. Zgodnie z przepisami minimalna pensja wyniesie 12 910 zł brutto miesięcznie. To gwarantowana kwota wynikająca z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

Podwyżki obejmą wszystkie grupy zawodowe

Na wysokie zarobki mogą liczyć także inni specjaliści medyczni. Farmaceuci, fizjoterapeuci oraz pielęgniarki z tytułem magistra i specjalizacją dostaną co najmniej 11 485 zł brutto. Lekarz bez specjalizacji będzie miał zagwarantowane ponad 10,5 tys. zł, a lekarz stażysta około 8458 zł brutto.

Podwyżki obejmą także kolejne grupy zawodowe. Minimalna pensja dla pielęgniarek, położnych czy diagnostów laboratoryjnych wyniesie ponad 9 tys. zł, a dla osób bez specjalizacji około 8369 zł brutto. Z kolei opiekun medyczny może liczyć na 7657 zł brutto miesięcznie.

Rząd nie zapomniał o pracownikach niemedycznych

Zmiany dotkną także pracowników niemedycznych, którzy są zatrudnieni w szpitalach. Osoby z wyższym wykształceniem mają mieć minimum 8903 zł brutto, ze średnim 6944 zł, a z niższym wykształceniem ponad 5787 zł.

Resort zdrowia wyliczył, że tegoroczne podwyżki będą kosztować budżet co najmniej 3,5 miliarda złotych.

"Wszyscy odczujemy skutki finansowe tych zmian"

Jak podkreśliła wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka, podwyżki są przesądzone. „Będą w lipcu podwyżki i wszyscy poniesiemy skutki finansowe tych zmian” – zapowiedziała.

Za wzrostem pensji stoją dane Głównego Urzędu Statystycznego, które wyznaczają wskaźnik waloryzacji. W tym roku wyniesie on 8,82 proc.

PTNW Wasyl Bodnar