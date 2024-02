Szykuje się fala zwolnień w polskich firmach! Branża meblarska przeżywa kryzys

Biden vs Trump

Branża meblarska usunęła już 18 tys. etatów. Kolejne zwolnienia w drodze

Jak podaje OIGPM w 2023 roku doszło do spadku wyników oraz redukcji zatrudnienia. Mimo perturbacji branża zachowała miejsce na rynku międzynarodowym, ale to nie koniec problemów. W stosunku do 2022 roku produkcja w 2023 roku spadła o 6 proc.

OIGPM informuje, że rentowności firm zagraża mniejsza ilość zamówień i rosnące koszty produkcji. Stąd decyzja o zwolnieniach, tylko w okresie od kwietnia 2022 roku do grudnia 2023 roku zredukowano 18 tys. etatów. Izba przewiduje, że to nie koniec zwolnień.

- Wartość produkcji sprzedanej co najwyżej utrzyma się na poziomie z 2023 r (ok. 64 mld zł). Brak nadziei na poprawę przekłada się na plany dalszej redukcji zatrudnienia. Według wstępnych szacunków, w branży meblarskiej w 2024 roku ubędzie kolejnych 5 tys. etatów - pisze OIGPM.

OIGPM podaje również, że o 3 proc. spadła wartość eksportu (62,2 mld zł w 2023 roku), a wolumen sprzedaży zagranicznej spadł o 11 proc.

Branża meblarska wskazuje przyczyny kryzysu

Branża liczy, że w drugim półroczu 2024 roku uda się wyjść z dołka, ale wiele zależy od sytuacji krajowej i dostęp do drewna z certyfikatem odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC. Jak podaje OIGPM w poprzednich latach Lasy Państwowe odchodziły od certyfikacji obowiązującej na całym świecie i jeśli do niej nie wrócą, to wolumen produkcji mebli może spaść nawet o 20-30 proc. Problemem miał być również system sprzedaży drewna.

- Polscy producenci mebli oczekują zmian w tym systemie, które sprawią, że stanie się on transparentny i bardziej dostępny dla przedsiębiorców oraz będzie promował przerób surowca drzewnego w Polsce - czytamy w informacji OIGPM.

Izba wskazuje, że problemem będą także spodziewane ograniczenia w pozyskaniu surowca drzewnego. OIGPM twierdzi, że problem rozwiązałoby umożliwienie producentom mebli korzystanie z alternatywnych źródeł surowca jak drewno poużytkowe i ograniczenie spalania drewna na rzecz wykorzystywania go w produkcji. To jednak wymaga zmiany przepisów, o której branża walczy od kilku lat.

Alicja Defratyka