Rada Nadzorcza Totalizatora Sportowego zawiesiła wiceprezesa Szymona Gawryszczaka, by chronić wizerunek spółki po publicznym postawieniu mu zarzutów.

Zawieszenie nastąpiło w związku z działaniami CBA i analizą wniosku pokontrolnego, choć szczegóły zarzutów nie zostały podane.

Decyzja jest tymczasowa, a dalsze kroki Rady Nadzorczej zależą od wyników wewnętrznych ustaleń dotyczących sprawy.

Rada zdystansowała się od artykułu Wirtualnej Polski dotyczącego powiązań biznesowych Gawryszczaka, twierdząc, że te zarzuty nie mają związku z wnioskiem CBA.

Szymon Gawryszczak zawieszony. W tle działania CBA w Totalizatorze

Wiceprezes Totalizatora Sportowego Szymon Gawryszczak został zawieszony. Decyzję podjęła Rada Nadzorcza Totalizatora Sportowego, tłumacząc ją troską o wizerunek spółki. W tle sprawy pojawiają się działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego i jego wniosek pokontrolny.

Rada Nadzorcza Totalizatora Sportowego podjęła decyzję o zawieszeniu w obowiązkach członka zarządu, wiceprezesa Szymona Gawryszczaka. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, powodem jest ochrona wizerunku państwowego giganta w związku z publicznie postawionymi zarzutami wobec menedżera. Spółka podkreśla, że w jej działalności wiarygodność i transparentność są kluczowe, stąd taka, a nie inna reakcja.

Decyzja o tym, że Szymon Gawryszczak został zawieszony, jest motywowana starannością i chęcią ochrony wizerunku Spółki w sytuacji publicznego postawienia zarzutów wobec członka Zarządu Spółki. To na razie jedyne oficjalne uzasadnienie tak radykalnego kroku.

Pieniądze to nie wszystko - Michał Rado

Dlaczego wiceprezes Totalizatora Sportowego został zawieszony?

Choć komunikat jest bardzo oszczędny w słowach, rzuca nieco światła na kulisy sprawy. Rada nadzorcza przyznaje, że ma wiedzę na temat zagadnień, które stały się podstawą działań Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Chodzi o wniosek pokontrolny CBA, który jest obecnie analizowany wewnątrz spółki.

Jak czytamy w oświadczeniu: „Działania Rady Nadzorczej w tym zakresie ukierunkowane są zarówno na wyjaśnienie okoliczności faktycznych, jak i ewentualnego wpływu tych okoliczności na pełnienie funkcji członka zarządu”. W komunikacie Rada Nadzorcza Totalizatora Sportowego potwierdziła, że posiada informacje na temat sprawy badanej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i analizuje jego wniosek pokontrolny.

Rada nadzorcza w swoim komunikacie odniosła się bezpośrednio do artykułu opublikowanego przez portal Wirtualna Polska, który opisywał m.in. powiązania biznesowe Szymona Gawryszczaka. Przedstawiciele Totalizatora Sportowego stanowczo odcinają się od tych doniesień, twierdząc, że nie mają one żadnego związku ze sprawą badaną przez CBA. „Dlatego ich powtarzanie czy powielanie, w sposób nieuprawniony i bezpodstawny uderza w wiarygodność Spółki oraz członków Zarządu” – podkreślono w oświadczeniu.

