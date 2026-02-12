T-Mobile musi oddać pieniądze! Jest decyzja UOKiK

UOKiK zobowiązał T-Mobile do przyznania rekompensaty za utratę rabatu 5 zł po nieterminowej płatności rachunku. Klienci mogli stracić zniżkę nawet przy drobnym opóźnieniu, co w praktyce oznaczało podwyżkę abonamentu o kilkanaście złotych miesięcznie.

  • UOKiK nakazał T-Mobile zwrócić klientom pieniądze za niesłusznie odebrane rabaty za opóźnioną płatność.
  • Mechanizm ten mógł zwiększać rachunki nawet o 20 zł miesięcznie, działając jak niedozwolona kara umowna.
  • Byli i obecni abonenci T-Mobile otrzymają rekompensatę w formie zwrotu gotówki lub vouchera.
  • T-Mobile zaprzestał tej praktyki 3 lata temu, a UOKiK prowadzi podobne postępowania wobec innych operatorów.

Decyzja UOKiK wobec T-Mobile

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że T-Mobile musi zrekompensować klientom skutki mechanizmu odbierania rabatu za spóźnioną płatność. Zniżka w wysokości 5 zł przysługiwała m.in. za e-fakturę i terminowe regulowanie należności.

Rabat można było jednak stracić nawet przy drobnym opóźnieniu. Dotyczyło to także sytuacji, gdy zaległość obejmowała inną opłatę z tej samej faktury, np. usługę premium. W efekcie na kolejnej fakturze doliczano kwotę odpowiadającą utraconej zniżce.

Z e-fakturą sytuacja była jasna – jeśli chcieliśmy zostać przy formie tradycyjnej, rachunek był wyższy o wspomnianą kwotę. Jednak kwestia terminowej płatności nie powinna mieć wpływu na wysokość opłat abonamentowych na kolejnych fakturach. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał decyzję, w której zobowiązał T-Mobile do przyznania konsumentom przysporzenia w związku z utratą rabatu, gdy spóźnili się z zapłatą rachunku” - wskazał Urząd.

Utrata rabatu 5 zł jako niedozwolona sankcja

W praktyce dopłaty mogły być wyższe. Jeśli na jednej fakturze rozliczano dwa numery, internet i telewizję, utrata rabatu obejmowała każdą usługę. Oznaczało to nawet 20 zł więcej w kolejnym okresie.

Prezes Tomasz Chróstny ocenił, że mechanizm działał jak niedozwolona kara umowna. Operator mógł bowiem jednocześnie naliczać odsetki za opóźnienie, co prowadziło do podwójnego obciążenia klienta.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym konsument może zostać obciążony odsetkami za zwłokę, ale nie dodatkowymi sankcjami finansowymi. Kary umowne dotyczą wyłącznie zobowiązań niepieniężnych.

Zwrot pieniędzy lub voucher

Byli abonenci będą mogli wybrać między zwrotem pobranej kwoty a voucherem na urządzenia T-Mobile. Firma ma też pozytywnie rozpatrywać reklamacje dotyczące utraty rabatu. Jeśli klient nie zgłosi się po należność, kwota zostanie automatycznie rozliczona jako upust na kolejnych fakturach. Spółka podkreśliła, że kwestionowanego rozwiązania nie stosuje od prawie trzech lat.

UOKiK przypomniał, że wcześniej wydał decyzję wobec Play, a postępowania toczą się także wobec CANAL+, Orange, Vectra i Multimedia Polska.

