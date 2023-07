T. Myrda z zarządu woj. dolnośląskiego: konsekwentnie realizujemy duże inwestycje

Zaległy urlop za 2022 rok. Do kiedy musisz go wykorzystać?

Jak w Waszym województwie wygląda realizacja rządowego programu mającego walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym?

Na Dolnym Śląsku, jako samorząd województwa, realizujemy autorski i niespotykany w skali kraju program przywracania regionalnych połączeń kolejowych na liniach, które pozostawały nieczynne przez ostatnie dekady. Przejęliśmy od państwa ponad 20 linii kolejowych i je sukcesywnie rewitalizujemy za pieniądze z naszego budżetu województwa. Wkrótce kolej wróci m.in. do Karpacza, do uzdrowiskowego Świeradowa Zdroju. Już przywróciliśmy połączenia do Bielawy, Chocianowa. Finansujemy również ze środków UE rewitalizacje linii należących do PKP PLK, tj. linia do Świdnicy przez Sobótkę czy do Jedliny Zdroju. Trudno szukać w Polsce drugiego regionu, który stawia na rozwój kolei tak mocno jak Dolny Śląsk.

Co ewentualnie należałoby poprawić w transporcie, aby działać skuteczniej i szybciej przywracać potrzebne siatki połączeń pomiędzy wsiami i miasteczkami.

Przede wszystkim konieczna jest zmiana legislacyjna, która umożliwi realizację połączeń kolejowych i autobusowych na jednym bilecie i spójnym rozkładzie jazdy. Korelacja między połączeniami autobusowymi a koleją musi być zwiększona. Musi też nastąpić otwarcie się PKP PLK na włączanie połączeń autobusowych do kolejowego rozkładu jazdy.

Czy brak środków z KPO jest mocno odczuwalny w kasie samorządu dolnośląskiego?

KPO nie jest adresowane wprost do samorządów. Oczywiście, opóźniony okres wdrożenia KPO ma wpływ na uruchomienie programów centralnych, które poszerzyłyby spektrum dostępnych środków na inwestycje. Natomiast regionalnie korzystamy ze środków unijnych i wdrażamy je w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027. Wynegocjowaliśmy zresztą jako zarząd województwa rekordowy budżet unijny w wysokości ponad 11 mld zł, w tym ponad 580 mln w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Czy zmiany podatkowe wprowadzone przez Polski Ład mocno odbiły się na budżecie województwa? Czy musieliście Państwo zrezygnować z dużych inwestycji, czy w inny sposób łatacie ubytki w kasie województwa?

Jako zarząd województwa kierujemy się zasadą, że nie wstrzymujemy inwestycji, szczególnie infrastrukturalnych, które poprawiają jakość życia Dolnoślązaków. Ambitnie i konsekwentnie realizujemy duże inwestycje – kolejowe, drogowe czy w ochronę zdrowia, jak budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu. Naszym celem jest realizacja potrzeb Dolnoślązaków i kontynuacja dynamiki rozwoju gospodarczego regionu, którą w ostatnich latach bardzo przyspieszyliśmy. Dolny Śląsk jest niezmiennie w czołówce dynamicznie rozwijających się regionów w całej UE.

Pieniądze to nie wszystko Marcin Ociepa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.