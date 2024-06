Ta sieć już nie będzie wkrótce dostępna. Telekomy przestawiają się na inne prędkości

Można to zrobić. Paliwo tańsze o 50 gr. Wiemy gdzie. Jest jeden warunek

Co zmiany oznaczają dla klientów?

Jak informuje portal, częstotliwość 5G "umożłiwi wprowadzenie zaawansowanych usług, takich jak inteligentne miasta, autonomiczne pojazdy czy zdalna medycyna, co znacząco wpłynie na jakość życia i rozwój gospodarczy kraju". Według wprost.pl "operatorzy telekomunikacyjni mają pełną swobodę w wyborze technologii, w której będą działać na przyznanych częstotliwościach"

"Neutralność technologiczna i usługowa jest zapewniona poprzez rezerwacje częstotliwości w pasmach 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz. Oznacza to, że decyzja o migracji lub wyłączeniu technologii należy do samych operatorów. 22 czerwca 2023 roku prezes UKE ogłosił aukcję na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz, co umożliwiło operatorom oferowanie usług o wyższej przepustowości i jakości" czytamy w portalu.

Całkowite wyłączenie oznacza, że klient będzie albo musiał wymienić kartę SIM, albo zmienić smartfona na nowszy model. Koniec 3G i 2G jest nieunikniony, bo operatorzy potrzebują pasm na rozwój kolejnych sieci.

