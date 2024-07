Tadeusz Rydzyk ma kłopoty? Ludzie nie chcą wpłacać, pierwsze straty od lat

Rewolucja w skierowaniach do sanatorium. Ministerstwo Zdrowia ułatwia procedury

Fundacja Tadeusza Rydzyka Lux Veritatis odnotowała spadek przychodów o 4,1 proc. w 2023 roku (50,34 mln zł w 2022 roku, do 48,28 mln zł w 2023 roku). W dużej mierze wynika to ze spadku darowizn, które zmniejszyły się z 38,46 mln do 31,84 mln zł.

Jak czytamy na portalu Wirtualne Media, fundacja ma również problemy związane z prawem podatkowym, które zostało wprowadzone jeszcze przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i zaczęło obowiązywać wraz z Polskim Ładem, czyli niższa stawka PIT (17 proc. do 12 proc.), oraz wyższa kwota wolna od podatku (30 tys. zł). Wtedy też Tadeusz Rydzyk skarżył się, że wiele osób będzie miało niższe dochody do opodatkowania, czyli przy przekazaniu 1,5 proc. na fundację, trafi do niej mniej pieniędzy.

Ponadto fundacji Lux Veritatis wzrosły koszty operacyjne o 1,6 proc. do kwoty 51,25 mln zł. Usługi obce kosztowały 23,61 mln zł (rok wcześniej 23,28 mln zł), wynagrodzenia 9,19 mln zł (rok wcześniej 8,81 mln zł), a pozostałe świadczenia pracownicze 1,78 mln zł (rok wcześniej 1,58 mln zł), a koszty określone jako pozostałe - 3,85 mln zł (rok wcześniej 2,55 mln zł).

Co ciekawe, przychody komercyjne Telewizji Trwam wzrosły o 40 proc., choć to za mało, aby ratować spadek dochodów z darowizn. Z produkcji i emisji reklam telewizja zarobiła 15,48 mln zł (rok wcześniej 10,61 mln zł), a z dystrybucji za granicą 781,7 tys. zł (rok wcześniej 902,5 tys. zł). Wśród podmiotów, które reklamowały się w Telewizji Trwam i „Naszym Dzienniku” nie zabrakło spółek Skarbu Państwa, czy ministerstw.

Zmalała za to sprzedaż towarów i materiałów takich jak książki, płyty DVD i CD z 373,3 tys. zł do 179,5 tys. zł.

Pierwsza strata fundacji Rydzyka od lat. "Bogatsi chyba mają pozaszywane kieszenie"

Skutkiem wyników finansowych jest strata sprzedażowa fundacji Lux Veritatis, która pogłębiła się z 89,7 tys. do 2,97 mln zł. Strata operacyjna wzrosła z 214,8 tys. zł do 3,3 mln zł, a wynik netto wynoszący w 2022 roku 197,5 tys. zł zysku, spadł do 3,67 mln zł straty.

Jak wskazują Wirtualne Media, to pierwsza strata fundacji od wielu lat, która od 2016 roku nieprzerwanie zaliczała zyski, nawet w trakcie pandemii.

W 2023 roku Tadeusz Rydzyk zdawał sobie sprawę z sytuacji związanej ze zmianami podatkowymi i spadkiem dochodów z darowizn. Podkreślał, że fundację wspomagają głównie emeryci i renciści z niższymi dochodami.

- Niestety ludzie bogatsi mają chyba pozaszywane kieszenie i zamknięte portfele, zamknięte serca dla dobra. Zdarzają się bogatsi, którzy pomagają [...] Potrzebna jest nasza większa aktywność na rzecz pozyskania osób, które utożsamiają się z naszymi celami. Z tym, żeby pomóc dzieciom i młodzieży, osób, które uzyskują dochody przede wszystkim z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub z pracy najemnej - mówił w 2023 roku Tadeusz Rydzyk.