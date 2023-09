7 lipca 2022 roku, zgodnie z prawem, Magdalena Rzeczkowska zgłosiła w rejestrze korzyści fakt zatrudnienia swego męża w Agencji Rozwoju Przemysłu. Jedna z gazet, chcąc ustalić zakres jego obowiązków oraz wysokość wynagrodzenia wysłała zapytania do ARP. „W strukturze Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. nie istnieje stanowisko "Specjalisty ds. administracji i zakupów" – odpisała ARP. Dziennikarze uznali, że to może oznaczać, że Rzeczkowski w ARP w ogóle nie jest zatrudniony albo jego zatrudnienie jest fikcyjne. A to byłaby poważna sprawa. Postanowiliśmy więc ją dogłębnie wyjaśnić.

Redakcja "Super Biznesu" zwróciła się do rzecznika Ministerstwa Finansów w celu wyjaśnienia sytuacji. Odpowiedź ministerstwa nie pozostawia wątpliwości, że stanowisko Sebastiana Rzeczkowskiego jako "specjalisty w biurze administracji i zakupów" jest realne i zawiera zadania związane z administracją i zakupami w organizacji. „Mój mąż zajmuje w ARP stanowisko specjalisty w biurze administracji i zakupów. Obszar jego zadań obejmuje zagadnienia z zakresu administracji i zakupów. Wpis w rejestrze korzyści jest więc poprawny wskazując nie tylko na stanowisko ale również obszar zadań realizowanych w organizacji” – czytamy w oświadczeniu przesłanym do redakcji Super Biznesu. Niby niewielka różnica między „specjalistą ds. administracji i zakupów” a „specjalistą w biurze administracji i zakupów”, ale jak widać szczegóły mają olbrzymie znacznie.

Magdalena Rzeczkowska kieruje Ministerstwem Finansów od ubiegłego roku. Wcześniej była wiceszefową resortu, kierowała też Krajową Administracją Skarbową.

QUIZ PRL. Nauczyciele w PRL Pytanie 1 z 10 1. Panie od pierwszaków faworyzowały kilka osób (głównie dziewczynek), ponieważ: uważały, że będą one dawać dobry przykład lubiły hodować lizusów sądziły, że to normalne Dalej