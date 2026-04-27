Tajna notatka służb i miliony euro. Rosyjski ślad w aferze z giełdą kryptowalut

Dariusz Brzostek
PAP
2026-04-27 9:18

Afera wokół Zondacrypto zatacza coraz większe kręgi. Z dnia na dzień wychodzą na wierzch szokujące ustalenia. Ślady prowadzą na Wschód, o czym niedawno informował premier Donald Tusk. A w tle jest tajna notatka służb i miliony euro, by przejąć do niedawna największą w Polsce giełdę kryptowalut.

Autor: Przemysław Kral/x.com, Ever Stock/Shutterstock, Super Express/ Shutterstock

Nowe wątki wokół Zondacrypto

To może być jedna z największych afer ostatnich lat. Jak ustaliła Gazeta Wyborcza, nad kryptogiełdą Zondacrypto ma ciążyć rosyjski cień. I to nie byle jaki. W grze ma być jedna z najgroźniejszych grup przestępczych ze Wschodu.

Zdaniem dziennika chodzi o tzw. tambowską mafię, brutalną organizację, która od dekad działa w Rosji. Według dziennikarzy, to właśnie ona miała przejąć kontrolę nad giełdą, wykorzystując sieć powiązań i ogromne pieniądze. 

W tle jest tajna notatka służb 

Sprawa ma być na tyle poważna, że pojawiła się w tajnych dokumentach służb. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego miała przygotować notatkę, z której korzystał sam premier Donald Tusk. To właśnie on publicznie wspominał o „rosyjskim wątku” w tej sprawie.

Według ustaleń, przejęcie miało nastąpić już w 2018 roku, gdy giełda działała jeszcze jako BitBay. Wtedy, po finansowych problemach, pojawiły się pieniądze z zagranicy.

Oficjalnie pochodziły z firm ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale – jak twierdzi gazeta – za wszystkim mieli stać rosyjscy gangsterzy.

Gigantyczne kwoty za kontrolę nad giełdą krypto

Kwoty były zawrotne. Mowa o dwóch przelewach, każdy po kilkadziesiąt milionów euro. Tyle miało kosztować przejęcie kontroli nad platformą.

W tle przewija się też tajemniczy polski biznesmen, który miał pośredniczyć w całym procederze. Według źródeł, to osoba „ze średniej półki”, wcześniej związana z branżą paliwową

Nie ma prezesa, nie ma komunikatu 

Afera wokół największej platformy kryptowalut w Polsce zatacza coraz szersze kręgi. Zniknęła giełda, zniknął prezes, zniknęły maile, nie działa strona internetowa Zondacrypto, a służby wchodzą do akcji. 

Zarząd milczy, nie ma żadnego oficjalnego komunikatu, a klienci nie wiedzą co z ich pieniędzmi.

Były tłumaczenia, że ktoś inny zawialił sprawę  

Jeszcze kilka dni temu prezes Przemysław Kral próbował się tłumaczyć z zaistniałej sytuacji. W nagraniu zapewniał, że „niczego nie ukradł” i chce rozwiązać sytuację. Twierdził też, że dostęp do ogromnych środków – nawet 4,5 tys. bitcoinów – ma ktoś inny. Chodzi o Sylwestra Suszka, który zaginął w 2022 roku.

Niestety, ale Przemysława Krala nie ma już w Polsce. Jak ustalili dziennikarze, miał wyjechać do Izraela, którego jest obywatelem.

PTNW Balcerowicz
Super Biznes SE Google News
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Zakończ kwiecień z godnością i przekrocz 5/10
Pytanie 1 z 10
Serial "The Pitt" rozgrywa się w...
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TUSK
KRYPTOWALUTY