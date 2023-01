Tak chcą walczyć z inflacją! 5000 złotych nagrody za drożyźniany pamiętnik

Dodatkowe 200 zł do emerytury. Co powinien zrobić emeryt, by je dostać?

Pamiętniki inflacyjne. Do wygrania duże pieniądze!

Konkurs to pomysł naukowców Szkoły Głównej Handlowej, realizowany przy wsparciu Polskiej Akademii Nauk. Autorzy konkursu chcą wiedzieć jak Polacy walczą z inflacją? "Po wielu latach przerwy w Polsce pojawiła się dwucyfrowa inflacja. Chcielibyśmy się dowiedzieć, co to oznacza w Waszym życiu codziennym?" - pytają w swojej odezwie organizatorzy konkursu. "Czy coś się zmieniło i w jakim stopniu? Z czego musieliście zrezygnować, a z czego zrezygnować absolutnie nie chcecie? Może, zamiast walczyć, staracie się ją oswoić? A może należycie do tej grupy, która inflacji nie odczuwa i się nią specjalnie nie przejmuje?" - dodają

Teksty trzeba dostarczyć organizatorom do 20 marca 2023 r. Najlepsze prace zostaną nagrodzone! Pierwsze miejsce to aż 5 tys. zł (netto), laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymają odpowiednio 4 tys. i 3 tys. zł. Jest jeszcze pięć wyróżnień po 1,5 tys. zł oraz nagroda rektora SGH dla prowadzących własną działalność i właścicieli małych firm – 3 tys. zł.

Konkurs został ogłoszony przez naukowców z Instytutu Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, których merytorycznie wspiera stołeczny Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Rusza konkurs na dzienniki i pamiętniki organizowany przez IGS SGH oraz Max Planck Partner Group IFiS PAN pn. "Inflacja w życiu codziennym Polaków". Wszystkie media zachęcam do kontaktu. Poniżej w wątku będę podpinał dodatkowe info.Więcej informacji na https://t.co/ZiuM9fCoZP— Paweł Kubicki (@KubickiPawel) November 23, 2022

