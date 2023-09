Tak się zmieniał Sławomir Mentzen. Od kuca do lidera Konfederacji

Tak zmieniał się Sławomir Mentzen

Zacznijmy od tego, że Sławomir Mentzen pochodzi z Torunia. Tam rozpoczął swoją edukację i zdobywał wykształcenie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Fascynował się ekonomią co zaowocowało uzyskaniem doktoratu nauk ekonomicznych w 2015 roku. Praca doktorska dotyczyła długu publicznego. Sławomir Mentzen to postać, która w polskiej przestrzeni politycznej wyróżnia się skrajnie liberalnymi poglądami gospodarczymi, jednocześnie prezentując konserwatywne podejście do spraw obyczajowych. Mentzen uważa np. że powinno się zlikwidować 500 plus.

Mentzen jest także znany z tego, że stara się chronić swoją rodzinę przed nadmiernym rozgłosem. Wiadomo jedynie, że jest żonaty i ma troje dzieci. Jednak szczegóły dotyczące jego życia prywatnego są mocno skrywane. Co innego on sam – Mentzen jest gwiazdą TikToka, którego oglądają i śledzą rzesze fanów.

Sławomir Mentzen - działalność biznesowa

Czołowy polityk Konfederacji to także dobrze prosperujący biznesmen. Jego pierwszym przedsięwzięciem było założenie kantoru wymiany walut w 2011 roku. Dzięki zarobionym tam środkom, trzy lata później podjął współpracę z Karolem Kapicą i otworzył kancelarię rachunkowo-podatkową o nazwie Mentzen i Kapica. To przedsiębiorstwo świadczy usługi w obszarze rachunkowości i doradztwa podatkowego. W 2021 roku polityk Konfederacji postanowił rozszerzyć swoją działalność biznesową i założył własną kancelarię, specjalizującą się w optymalizacji podatkowej. Firma ma siedzibę w Toruniu i oddziały w kilku innych miastach.

Sławomir Mentzen - działalność polityczna

Jego aktywność polityczna rozpoczęła się w 2007 roku, kiedy wstąpił do Unii Polityki Realnej. Następnie przeszedł do partii KORWiN, gdzie pełnił różne funkcje, w tym wiceprezesa partii. W 2019 roku kandydował w wyborach do Parlamentu Europejskiego z ramienia Konfederacji KORWiN, Braun, Liroy, Narodowcy, choć koalicja nie przekroczyła progu wyborczego. W październiku 2022 roku Sławomir Mentzen został prezesem partii Konfederacja Wolność i Niepodległość, zastępując na tym stanowisku Janusza Korwin-Mikkego. W lutym 2023 roku awansował do roli współprzewodniczącego rady liderów Konfederacji, współzarządzając ugrupowaniem razem z Krzysztofem Bosakiem z Ruchu Narodowego.

