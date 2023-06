Mentzen: kończymy z rozdawnictwem. 13. i 14. emerytura do likwidacji

Konfederacja obiecała "proste i niskie podatki". Co dokładnie to oznacza?

Konfederacja: 13 i 14 emerytura do likwidacji

Nie od dziś wiadomo, że Konfederacja ma poglądy wolnorynkowe i jest przeciwna interwencjom państwa. Partia zapowiada likwidację i obniżenie licznych podatków, co oczywiście wiąże się z obniżeniem dochodów do budżetu państwa. Problem zdaniem polityków partii można rozwiązać poprzez ograniczenie "rozdawnictwa", czyli dodatków socjalnych z budżetu państwa. Częścią tego rozwiązania miałaby być likwidacja 13. i 14. emerytury.

- Kończymy z rozdawnictwem - likwidacja 13. i 14. emerytury. Emerytur będzie dwanaście. Likwidujemy 300 plus i nie wprowadzimy na pewno żadnej waloryzacji 500 plus. Dzięki temu, dzięki tym cięciom nasza reforma podatkowa się spina. Koszt zaprezentowanych przez nas zmian podatkowych do jest jakieś 47 mld zł. Cięcia to jest ok. 47-50 mld zł i wychodzimy na zero - mówił Sławomir Mentzen na konwencji wyborczej Konfederacji.

O problemie systemowym 13. i 14. emeryturach pisaliśmy już wielokrotnie. Wypowiadał się dla nas na ten temat dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego, który wskazywał, że dodatkowe świadczenia zaprzeczają systemowi emerytalnego, w którym wysokość emerytury powinien zależeć od tego ile składek odprowadziliśmy. Tymczasem 13. i 14. emerytura jest świadczeniem, którego jedyną podstawą jest prawo do emerytury (w przypadku 14. emerytury jeszcze próg dochodowy, ale ten system również ma luki), więc dostają ją również osoby, które nie odprowadziły zbyt wielu składek (np. pracowały tylko jeden miesiąc). Pytanie jednak, czy Konfederacja faktycznie ma szanse na wprowadzenie takich zmian, biorąc pod uwagę ostatnie sondaże i fakt, że partia nie zamierza wchodzić z nikim w koalicję.

Czy Konfederacja chce zlikwidować ZUS?

Politycy krytykują również sam system emerytalny w Polsce, nazywając ZUS "piramidą finansową".

- ZUS to jest największa piramida finansowa w Polsce [...] Piramida finansowa polega na tym, że ktoś jest mamiony jakimiś zyskami w przyszłości, wpłaca pieniądze do systemu, a te pieniądze nie są tam oszczędzone i inwestowane, tylko są przekazywane na wypłaty dla ludzi, którzy weszli do tego systemu wcześniej. Tak wygląda polski system emerytalny, jest piramidą finansową i trzeba się z tym pogodzić - mówił Mentzen.

Polityk kilka razy rzucał w social media o "likwidacji ZUS", ale ostatnio w rozmowie z Onetem przyznał, że... to był jedynie żart, forma wyolbrzymienia i nośne hasło. Niemniej sama partia proponuje dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, czyli rozwiązanie które ma licznych zwolenników, jak i przeciwników. Z jednej strony pomysł krytykował prezes ZUS Gertruda Uścińska, która twierdziła, że to spore zagrożenie dla rynku pracy, bo wiele osób może zostać wypchniętych poza system emerytalny. Z kolei Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw Adam Abramowicz twierdził w rozmowie z Superbiznesem, że ZUS się z powodu dobrowolności składek nie zawali, ponadto nie wszyscy przedsiębiorcy zdecydują się odejść z systemu. Przytaczał przy tym przykład Niemiec, w których ok. 50 proc. przedsiębiorców zdecydowało się odkładać na emeryturę w państwowym systemie.

