Grobowiec rodziny Koral w Nowym Sączu

Wzniesiony w 2022 roku grobowiec przyciąga wzrok głęboką czernią szlifowanego na wysoki połysk bazaltu i majestatyczną kolumnadą w porządku korynckim ze złoconymi kapitelami. Całość wieńczą figury aniołów na narożach dachu oraz centralnie umieszczony napis "Grób rodziny Koral". W mauzoleum spoczywają Michał Koral, Maria Koral, Władysław Koral, Małgorzata Koral, Barbara Koral i od niedawna także Jan Koral.

Grobowiec budzi żywe zainteresowanie odwiedzających cmentarz - wiele osób zatrzymuje się, by go sfotografować i podyskutować o jego wyglądzie. Opinie są podzielone. Jedni twierdzą, że to przesadna manifestacja zamożności, która nie przystoi miejscu pochówku. Inni widzą to inaczej, według sporej grupy osób mauzoleum jest eleganckie i estetyczne. Odzwierciedla pozycję rodziny Koralów w Nowym Sączu. Na cmentarzu znajduje się wiele okazałych grobowców zasłużonych sądeczan. Grobowiec Koralów wpisuje się w tę tradycję - argumentują odwiedzający cmentarz.

Skąd majątek rodziny Koral?

Historia rodzinnego biznesu marki Koral, dziś jednych z najbardziej wpływowych przedsiębiorców Nowego Sącza, rozpoczęła się pod koniec lat 70. XX wieku. Bracia Józef i Marcin Koralowie początkowo produkowali lody Koral metodami rzemieślniczymi. Przełomowym momentem w rozwoju firmy był zakup włoskich maszyn do przemysłowej produkcji lodów w latach 90.

Prawdziwy rozkwit popularności marki nastąpił w latach 2000., gdy w reklamach lodów "Koral" występowały największe gwiazdy polskiego show-biznesu: Maryla Rodowicz, Doda, Beata Kozidrak, Artur Żmijewski, Joanna Krupa czy Daniel Olbrychski. Firma nadal utrzymuje silną pozycję rynkową, czego dowodem był spektakularny sukces deserów stworzonych we współpracy z Ekipą Friza - bestsellera w swojej kategorii w sezonie 2021.

Choć przedsiębiorstwo odnosi znaczące sukcesy, jego właściciele stronią od ogólnopolskiego rozgłosu. Są za to rozpoznawalni w Nowym Sączu i Limanowej, gdzie ich styl życia wyróżnia się na tle lokalnej społeczności. Już w 2010 roku "Newsweek" opisywał zamożność rodziny, wspominając o ekskluzywnych samochodach i trzech okazałych rezydencjach należących do Koralów.

