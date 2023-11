Taki budżet PiS zostawia Tuskowi. Cała prawda o finansach po rządach Morawieckiego

Miesiąc do miesiąca deficyt się podwoił. Co się dzieje?

Dudek prezes Instytutu Finansów Publicznych ocenia, że "to zgniłe jajo dla przyszłego rządu, ukrywane przez obecny rząd, przekazane po wyborach mocno opóźnione dane o budżecie pokazały brakujące kolejne miliardy złotych."

Business Insider powołując się na wyliczenia ekonomistów PKO BP informuje, że po sierpniu odnotowano 16,6 mld zł deficytu, a po wrześniu dług podwoił się do 34,7 mld zł. Jak zauważają ekonomiści PKO BP, zsumowany deficyt z kolejnych 12 miesięcy wyniósł 75 mld zł, co jest najgorszym wynikiem od marca 2021 r. , a to wskazuje, że przyrost deficytu jest wynikiem mocniejszego wzrostu wydatków (suma 12 miesięcy wzrosła o 8,9 proc. rok do roku) niż dochodów (wzrosła o 4,2 proc. rdr.). Wzrost wydatków we wrześniu dotyczył m.in. wydatków zbrojeniowych (7,5 mld zł w ciągu miesiąca)" - podają ekonomiści dla portalu.

"Gorsze wyniki firm najpewniej będą dalej ograniczać dochody z tytułu tego podatku. Dane o sytuacji budżetu centralnego w sierpniu i wrześniu wpisują się w naszą ocenę wyzwań, z którymi mierzy się sektor fiskalny. Podtrzymujemy naszą prognozę wzrostu deficytu sektora finansów publicznych (z uwzględnieniem m.in. funduszy pozabudżetowych) w 2023 do 5,5 proc. PKB z 3,7 proc. PKB w 2022" -czytamy w Business Insider.

W przypadku długu sektora finansów publicznych najnowsze oficjalne dane sięgają końca pierwszego półrocza 2023 r. Państwowy dług publiczny (PDP) wyniósł 1 bln 241,6 mld zł

