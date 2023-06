Tani prąd dla polskich rolników. Gdzie i jakie dokumenty trzeba złożyć?

Ta konieczność dotyczy również działek w rodzinnym ogrodzie działkowym, gdzie ceny są zamrożone do limitu 250 kWh. Osoby budujące jednorodzinny budynek mieszkalny mogą również skorzystać z zamrożonych cen do limitu 2000 kWh po złożeniu oświadczenia. Wszystkie oświadczenia należy złożyć poprzez stronę internetową sprzedawcy energii, platformę ePUAP, listownie lub w Biurze Obsługi Klienta. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie www.gkpge.pl/dla-domu/oszczedzasz-2000.

Ważne jest, aby rolnicy dostarczyli kopię decyzji o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 rok wraz z oświadczeniem, a duże rodziny muszą przedstawić kopię Karty Dużej Rodziny. Tarcza Solidarnościowa zachęca również do racjonalnego korzystania z energii i oszczędzania jej. Jeśli między 1 października 2022 a 31 grudnia 2023 roku zużycie prądu zmniejszy się o co najmniej 10 proc. w porównaniu z okresem od 1 października 2021 do 31 grudnia 2022 roku, to w 2024 roku sprzedawca energii elektrycznej zaoferuje 10-procentowy upust na koszty energii z okresu od października 2022 do grudnia 2023 roku.

Odbiorcy uprawnieni do skorzystania z podwyższonych limitów wraz z oświadczeniem muszą złożyć:

rolnicy – kopię decyzji o wymierzeniu za 2022 podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego l ub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,

rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny – kopię Karty Dużej Rodziny.

Jak złożyć oświadczenie?

Oświadczenie można złożyć :

poprzez platformę ePUAP,

przez aplikację mObywatel,

osobiście w Biurze Obsługi Klienta (listę placówek znajdziesz tutaj) lub w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego (PGE Obrót S.A., ulica 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów),

mailowo, na adres serwis@gkpge.pl,

w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego na adres PGE Obrót S.A., ulica 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów.

Jak sprawdzić ile zużywam prądu?

Skorzystaj z jednej z poniższych możliwości.

1. Zaloguj się do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta PGE eBOK

„przełącz konto” i wybierz to, dla którego chcesz sprawdzić zużycie,

przejdź do zakładki Twoje Zużycie,

wybierz punkt poboru (PPM),

wybierz zużycie całkowite,

sprawdź dane na wykresie,

zsumuj wartości zużycia.

2. Sprawdź swoją fakturę za prąd – znajdziesz tam informację o zużyciu w minionym roku.

