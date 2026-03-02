Tankowiec Stena Imperative pod banderą USA został uszkodzony po uderzeniach z powietrza podczas cumowania w Zatoce Perskiej.

Drugi zaatakowany statek, Mkd Vyom, trafiony był przez łódź-bombę w Zatoce Omańskiej – zginął jeden z marynarzy.

Irańskie ataki to odpowiedź na sobotnie uderzenia sił USA i Izraela na Iran.

Eksplozja i pożar w maszynowni jednego z tankowców pokazują skalę zagrożenia dla żeglugi w regionie.

Tankowiec USA trafiony w Zatoce Perskiej

Tankowiec produktowy Stena Imperative pływający pod banderą USA został uszkodzony w wyniku uderzeń z powietrza. Do ataku doszło, gdy statek cumował w Zatoce Perskiej. Informację potwierdzili właściciel jednostki – firma Stena Bulk – oraz amerykański operator Crowley.

Stena Imperative to chemikaliowiec i tankowiec produktowy zbudowany w 2016 roku. Zakres uszkodzeń nie został jak dotąd szczegółowo podany. Obecnie tankowiec zacumowany jest w porcie Khalifa Bin Salman w Bahrainie (powyżej mapka z lokalizacją tankowca https://www.marinetraffic.com/ dostęp: 2 marca 2026, 15:50).

Drugi atak – ofiara śmiertelna na tankowcu Mkd Vyom

Jeszcze przed atakiem na statek pod banderą USA doszło do kolejnego incydentu. Tankowiec Mkd Vyom pod banderą Wysp Marshalla został zaatakowany w Zatoce Omańskiej przez łódź wypełnioną materiałami wybuchowymi. Informację przekazało Centrum Bezpieczeństwa Morskiego w Omanie.

Atak spowodował pożar i eksplozję w maszynowni statku. W jego wyniku zginął jeden członek załogi. To pierwszy potwierdzony przypadek śmiertelnej ofiary w tej serii ataków.

Iran odpowiada na uderzenia USA i Izraela

Seria ataków na tankowce jest bezpośrednią odpowiedzią Iranu na działania militarne podjęte przez Stany Zjednoczone i Izrael, które w sobotę uderzyły na Iran. Już dzień po tych atakach agencja Reuters poinformowała, że co najmniej trzy tankowce zostały uszkodzone w rejonie Zatoki Perskiej po rozpoczęciu irańskich działań odwetowych.

Irańskie siły prowadzą akcje wymierzone w statki handlowe w wielu krajach Zatoki Perskiej. Sytuacja w regionie pozostaje bardzo napięta.

Zagrożenie dla żeglugi w Zatoce Perskiej rośnie

Zatoka Perska i Zatoka Omańska to jedne z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej i paliw na świecie. Ataki na tankowce – zarówno z powietrza, jak i przez łodzie-pułapki – poważnie zagrażają bezpieczeństwu żeglugi w tym regionie.

Eksperci ds. bezpieczeństwa morskiego ostrzegają, że eskalacja konfliktu może doprowadzić do dalszych incydentów i zakłóceń w globalnych dostawach surowców energetycznych.

