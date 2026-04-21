Orlen znów obniża ceny paliw w hurcie

Mamy dobre wieści dla kierowców. Orlen po raz kolejny obniżył hurtowe ceny paliw. We wtorek mocno potaniał przede wszystkim olej napędowy, a także benzyna 95. Jeśli trend się utrzyma, wkrótce może to być odczuwalne także na stacjach.

Z najnowszego cennika koncernu wynika, że olej napędowy Ekodiesel potaniał aż o 151 zł za metr sześcienny. Teraz kosztuje 5 953 zł. Z kolei cena benzyny Eurosuper 95 spadła o 40 zł i wynosi obecnie 5 212 zł za metr sześcienny.

Kolejne obniżki cen paliw w hurcie krajowego koncernu

Analitycy rynku zwracają uwagę, że to już kolejna obniżka w ostatnich dniach. W sobotę ceny także spadły, diesel potaniał o 143 zł, a benzyna o 35 zł. A w ubiegłym tygodniu olej napędowy w hurcie taniał aż pięć razy.

Spadki cen hurtowych to jedna strona medalu, druga obowiązuje przy dystrybutorach. Na stacjach obowiązują jednak wciąż ceny maksymalne, wprowadzone w ramach rządowego programu „Ceny Paliwa Niżej”.

Maksymalne ceny paliw też są niższe

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Energii, obecnie kierowcy zapłacą maksymalnie:

6 zł za litr benzyny 95;

6,54 zł za benzynę 98;

6,92 zł za litr diesla.

To także nieco mniej niż jeszcze kilka dni temu. Na początku obowiązywania regulacji, pod koniec marca, diesel mógł kosztować nawet 7,60 zł za litr.

Cennik paliw zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie

Eksperci przypominają jednak, że ceny paliw w ostatnich tygodniach były mocno rozchwiane. Duży wpływ miał konflikt na Bliskim Wschodzie po ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran. Wtedy notowania ropy gwałtownie poszły w górę.

Teraz sytuacja zaczyna się uspokajać. Na światowych rynkach ropa znów tanieje, bo pojawiły się sygnały możliwych rozmów między Iranem a USA. A to dla kierowców może oznaczać jedno: kolejne obniżki na stacjach są całkiem realne.

