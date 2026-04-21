Miliony butelek krążą po kraju

"Pieniądze leżą na ulicy" – to stare przysłowie nic nie straciło na aktualności. Wystarczy się po nie schylić, by znaleźć prosty sposób na zarobek. A jest o co kruszyć kopie, gdyż setki milionów złotych leżą w pustych butelkach i puszkach. Najlepiej widać to w statystykach.

Polacy wciąż nie oddali ogromnej liczby opakowań objętych kaucją, przez co w systemie zalega już około 650 mln zł. Jeśli część z nich nigdy nie wróci do sklepów, pieniądze trafią do operatorów systemu kaucyjnego, który wszedł w życie pół roku temu.

Ministerstwo chwali system kaucyjny

Resort klimatu podsumował pierwsze miesiące działania nowych przepisów. Są powody do zadowolenia. Wiceminister Anita Sowińska ogłosiła, że Polacy zwrócili już 520 mln butelek i puszek z kaucją. Według urzędników system działa i powoli zmienia nawyki konsumentów.

Ministerstwo chwali się też historią 15-letniego Wiktora z Krakowa. Chłopak zbierał opakowania i dzięki zwrotom kaucji zarobił aż 1700 zł.

Co trzecia butelka trafia do systemu

Jest jednak jeden haczyk. Z danych ujawnionych po pytaniach dziennikarzy wynika, że do obiegu trafiło aż 1,8 mld opakowań z kaucją. To oznacza, że na razie wróciło tylko około 28 proc. z nich.

Resort uspokaja, że to normalne na początku działania systemu. Cykl życia butelki czy puszki, licząc od produkcji po zwrot, może trwać nawet kilka miesięcy. Dlatego część opakowań wciąż krąży po sklepach, magazynach albo po prostu stoi w domach Polaków.

Statystyki nie oddają całej rzeczywistości

Eksperci zwracają uwagę, że statystyki mogą być mylące. Jak tłumaczy specjalista firmy Deloitte, liczba wprowadzonych opakowań obejmuje także te, które jeszcze nie trafiły do klientów. Dlatego na prawdziwe podsumowanie trzeba poczekać.

Analitycy zapewniają, że pieniądze nie przepadną od razu. Kaucję można odebrać bez żadnego terminu, nawet za kilka lat. Jeśli jednak część butelek nigdy nie wróci do sklepu, wtedy setki milionów złotych zostaną w systemie.

Resort klimatu liczy, że z czasem Polacy będą oddawać nawet 90 proc. opakowań. Na razie jednak wiele butelek i puszek wciąż kryje w sobie prawdziwą gotówkę.

PTNW - Miłosz Bembinow