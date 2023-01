Te banknoty właśnie straciły ważność! Co teraz zrobić? Można je jeszcze wymienić?

QUIZ PRL: Towary luksusowe za komuny! Kogo było na to stać?

Czy można wymienić kuny na euro po 14 stycznia?

Rada Unii Europejskiej zatwierdziła przyjęcie Chorwacji do strefy euro z dniem 1 stycznia 2023. Od tego momentu mieszkańcy kraju przez dwa tygodnie brali udział w tak zwanym okresie przejściowym. W sklepach można było używać zarówno euro, jak i dawnej waluty: - Z dniem 1 stycznia 2023 roku walutą obowiązującą w Chorwacji stanie się euro. Po wprowadzeniu euro płatności w kunach będą możliwe wyłącznie w dwutygodniowym okresie przejściowym tj. od 1 stycznia 2023 do 14 stycznia 2023, do godz. 24:00. Przy czym reszta będzie wydawana już wyłączenie w euro, wg stałego kursu 7,53450 kuny za 1 euro - napisała w oświadczeniu ambasada polska.

Od 15.01.2023 roku w Chorwacji płacić będzie można już wyłącznie w euro. Jeśli wybieracie się do kraju w najbliższych tygodniach i macie kuny w swoim portfelu, to musicie być świadomi, że nie będzie można już wydać ich w sklepach. Wymiana tych banknotów po 14 stycznia stała się też znacząco utrudniona. - W okresie 12 miesięcy od wprowadzenia euro jako oficjalnej waluty - tj. do końca 2023 roku - wymiany kun na euro w Chorwacji (wg stałego kursu 7,53450 kuny za 1 euro) będzie można dokonać w banku komercyjnym, przedstawicielstwach chorwackiej Agencji finansowej (FINA) oraz na poczcie (Hrvatska pošta d.d.) - informuje ambasada. Wymiana kun na euro nie będzie obciążona żadną prowizją.

