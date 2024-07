Tusk obiecał 60 tys. zł kwoty wolnej od podatku. To 300 zł miesięcznie dla Polaków

Neonet, Levi's, Nokia, Octopus Energy Group, Infosys, Forte, Yazaki Automotive Products, Calfrost, Walcownia Rur Andrzej, Pomorska Fabryka Mebli, Polska Dystrybucja Alkoholi - to jedynie fragment niechlubnej listy zwolnień opublikowanej przez businessinsider.com.pl. PKP Cargo to wspomniany wcześniej jeden z liderów listy.

Pod koniec maja Zarząd PKP Cargo zaproponował stronie społecznej rozwiązanie zakładowego zbiorowego układu pracy i porozumienia ws. wzajemnych zobowiązań stron tego układu.

- Jesteśmy zmuszeni wdrażać działania naprawcze w celu uzyskania stabilności finansowej PKP Cargo. Pogarszająca się sytuacja finansowa Spółki powoduje konieczność podejmowania zdecydowanych, często bolesnych decyzji. Kluczowym celem operacyjnym jest przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji, która pozwoli na zachowanie płynności finansowej - zadeklarował przedstawiciel PKP, cytowany w komunikacie spółki.

Masowe zwolnienia - jakie miasta najbardziej dotknięte?

Opublikowana przez businessinsider.com.pl mapa zwolnień to przede wszystkim największe miasta kilku województw takich jak Mazowieckie, Łódzkie, Wielkopolskie, Śląskie i Małopolskie. W Niepołomicach pod Krakowem statystyka przekracza tysiąc.

Czy automatyzacja przybliża perspektywę czterodniowego dnia pracy?

- Wydaje się, że trend, w którym zmierzamy do czterodniowego tygodnia pracy, jest nieunikniony - uważa cytowany przez businessinsider.com.pl Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service i ekspert rynku pracy. Gdyby system pracy został odgórnie ustalony na czterodniowy, to statystycznie powinno powstać ok. 20% etatów więcej. Jednak obecnie zwolnienia są opcją nie tylko bardziej realną ale również tańszą.