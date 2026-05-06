Gigant mediów nie żyje

Świat mediów pogrążony w żałobie. Nie żyje Ted Turner, człowiek, który zmienił sposób, w jaki oglądamy wiadomości. Miał 87 lat.

Informację o jego śmierci potwierdziła sama stacja CNN, którą stworzył od zera i wyniósł na globalny szczyt.

Ted Turner zrewolucjonizował wiadomości

To właśnie Turner w 1980 roku uruchomił pierwszą na świecie całodobową telewizję informacyjną. Dziś trudno to sobie wyobrazić, ale wtedy był to prawdziwy przełom.

Wiadomości non stop dla wielu osób brzmiało jak szaleństwo. Dla niego było to jak najlepszy plan na sukces. I, jak się okazało, miał rację.

Zbudował imperium i nie oglądał się za siebie

Turner nie był zwykłym biznesmenem. To był wizjoner z krwi i kości. Po śmierci ojca przejął rodzinną firmę reklamową i szybko pokazał, że potrafi grać o najwyższą stawkę.

Z czasem stworzył potężne medialne imperium od telewizji po sport. W jego rękach znalazły się m.in. znane drużyny, jak Atlanta Braves.

Był bezkompromisowy, odważny i często kontrowersyjny. Nic dziwnego, że dorobił się przydomków takich jak „Straszny Ted” czy „Kapitan Skandaliczny”.

Miliarder z sercem dla świata

Ale Turner to nie tylko pieniądze i media. Był też jednym z największych filantropów swoich czasów. W 1997 roku zaszokował świat, przekazując miliard dolarów na rzecz Organizacji Narodów Zjednoczonych. Sam mówił później, że to była „najlepsza inwestycja w jego życiu”.

Mocno angażował się też w ochronę środowiska. Finansował inicjatywy ekologiczne i inwestował w czystą energię, zanim stało się to modne.

Walka z chorobą i ostatnie lata

W 2018 roku, tuż przed 80. urodzinami, Ted Turner ujawnił, że zmaga się z poważną chorobą mózgu – otępieniem z ciałami Lewy’ego. Od tego czasu wycofał się z życia publicznego.

Był trzykrotnie żonaty, miał pięcioro dzieci. Jego najbardziej znanym związkiem było małżeństwo z aktorką Jane Fondą.

„Gigant, na którego ramionach stoimy”

"To był lider, który nie bał się ryzyka i ufał swojej intuicji" – podkreślił szef CNN, Mark Thompson. – Jego wpływ na świat mediów jest nie do przecenienia.

Analitycy rynku zgodnie twierdzą, że bez Turnera dzisiejsze media wyglądałyby zupełnie inaczej.

PTNW - Modzelewski