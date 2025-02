i Autor: Shutterstock Zwolnienie z pracy

Zwolnienia z pracy

Ten bank wycofa się z Polski do końca roku, zwalniając 1600 osób

Rok 2024 był okropny dla rynku pracy. Niestety, było sporo zwolnień grupowych. Czyżby spełniały się już prognozy ekspertów, którzy przewidują że i ten rok nie będzie pod tym względem należał do najlepszych. Już docierają do nas wieści, że Brytyjski bank NatWest do końca 2025 roku wycofa się z działalności w Polsce. Skutkować to ma tym, że pracę może stracić cały, liczący ok. 1600 osób, personel polskiego oddziału. Jaki jest powód takiej decyzji?