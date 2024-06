TK dał emerytom wielkie odszkodowania. Rząd prawdopodobnie nie wypłaci

Wyrok TK – przepis niezgodny z konstytucją. Ogromne wyrównania dla ponad 100 tys. emerytów

TK orzekł, że niezgodne z Konstytucją są przepisy pozwalające na pomniejszenie świadczenia w przypadku, w którym skorzystano z przejścia na wcześniejszą emeryturę. Chodziło o emerytury powszechne pomniejszane o emerytury wcześniejsze, pobrane przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Skargę złożył jeden obywatel jednak w takim samym położeniu jest ponad 100 tys. emerytów. Od strony samej treści wyroku oznacza to podwyżki emerytury rzędu tysiąca złotych oraz wyrównania rzędu kilkadziesiąt tys. zł. Jednak świętowanie po stronie tej grupy adresatów mogłoby być przedwczesne.

Spór o sędziów-dublerów z czasów poprzedniego rządu mógł się niektórym wydawać abstrakcyjny i niemający związku z życiem codziennym obywateli. Jednak dziś okazało się, że jest inaczej. Jeden z sędziów-dublerów brał udział w orzeczeniu o wysokości emerytur.

- Tzw. sędziowie dublerzy: Mariusz Muszyński, Justyn Piskorski i Jarosław Wyrembak nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Liczne orzeczenia TK są dotknięte wadą prawną, ponieważ brali oni udział w działalności orzeczniczej TK (w składach jedno- i wieloosobowych) – czytamy na stronie gov.pl we wpisie datowanym na 04.03.2024.

Treść tego wpisu oznacza, że rekompensaty w formie wyrównania (rzędu kilkudziesięciu tys. zł dla ponad 100 tys. emerytów) prawdopodobnie nie zostaną wypłacone.

Gigantycznych rekompensat dla ponad 100 tys. emerytów prawdopodobnie zabraknie

Sędzia TK Krystyna Pawłowicz uznała niezgodność z Konstytucją. Powód - naruszenie zasady zaufania obywateli do państwa. Ogłosiła, że wyrok jest ostateczny. Jednak orzeczenie można podważyć, jeśli w składzie orzekającym uczestniczyła osoba nieuprawniona do orzekania. To zasada ogólna we wszystkich działach prawa. Zastosowanie tej reguły w prawie konstytucyjnym jest logiczne. Jako przykład, można zacytować przepis art. 401. Kodeksu postępowania cywilnego:

„Można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy (…)”

