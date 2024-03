Tradycje wielkanocne na świecie. Jak świętuje się Wielkanoc poza Polską? [GALERIA]

Spis treści

Tradycje wielkanocne w Wielkiej Brytanii

Tradycje wielkanocne w Anglii miały swój początek na długo przed nastaniem chrześcijaństwa. Święta, które obchodzone są wiosną, zawdzięczają swoją nazwę bogini wiosny Eostre. W dzisiejszych czasach świętowanie zaczyna się w piątek - Good Friday, a kończy podobnie jak w Polsce w poniedziałek, który jednak nie jest lanym poniedziałkiem, a Easter Monday. Wielka Sobota to czas wielu ulicznych festiwali. Podobnie jak w naszym kraju dekoruje się jajka. Dawniej farbowano je w przeróżne wzory, teraz zostały zastąpione przez kupne - najczęściej czekoladowe.

Na północy kraju popularny jest zwyczaj turlania z górki ugotowanych jaj na twardo. Ma to chrześcijańskie odniesienie. Symbolizuje odkrywanie kamienia do groty, w której spoczywało ciało ukrzyżowanego Jezusa. Niestety w dzisiejszych czasach Wielkanoc w Wielkiej Brytanii ma charakter coraz bardziej komercyjny. I choć jej głównym symbolem pozostaje Easter Bunny czyli króliczek wielkanocny, to coraz częściej święta kojarzą się jedynie z licznymi wyprzedażami. W dawnych latach Wielkanoc w Anglii rozpoczynało się od polowań na zające.

Wielkanoc we Włoszech

Dla Włochów święta wielkanocne to przede wszystkim czas wyjazdów. Włoskie powiedzenie "Święta Bożego Narodzenia z rodziną, Wielkanoc z przyjaciółmi" idealnie odzwierciedla dzisiejsze podejście do wiosennych świąt na Półwyspie Apenińskim. Najczęściej odwiedza się daleko mieszkających przyjaciół albo urządza krótkie wakacje, podobnie jak u nas w Majówkę. Wśród ciekawych tradycji, które ostały się w niektórych częściach kraju należy wspomnieć o konkursie " Derby Easter" czyli jedzeniu jajek na czas. Rekordziści potrafią pochłonąć nawet 17 jaj w ciągu trzech minut.

Innym popularnym konkursem jest szukanie jaj w ogromnym stogu siana usytuowanym na głównym rynku miasta. W Strettoia prowincji Lucci obchody Wielkiego Tygodnia rozpoczynają się w Niedzielę Palmową gdzie na ulicach przedstawiane jest przybycie Jezusa do Jerozolimy. W Wielki Czwartek w kościele św. Hippolita odbywa się inscenizacja obmycia nóg oraz ostatniej wieczerzy. W Wielki Piątek aktorzy odtwarzają ostatnią drogę Chrystusa na górę Kalwarię, towarzyszy im tłum pątników, którzy odtwarzają poszczególne stacje drogi krzyżowej. W Wielką Niedzielę ten sam aktor, który odgrywa rolę Chrystusa celem upamiętnienia zmartwychwstania pojawia się w kościele w aplauzach radości wiernych.

W ojczyźnie pizzy nie świętuje się lanego poniedziałku. Punktem kulminacyjnym świąt jest wielodaniowy obiad. Na stole możemy znaleźć liczne rodzaje salami, szynki i jajka gotowane na twardo. Jako pierwsze danie serwuje się barani rosół z pierożkami cappalletti.

Wielkanoc w Meksyku

W Meksyku Wielkanoc uchodzi za jedno z najbardziej wyczekiwanych świąt w roku. Zwyczaje świętowania przywieźli do Ameryki Południowej Hiszpanie jeszcze za czasów konkwisty. Znaczna część tradycji meksykańskich przypomina te z rejonów XV - wiecznej Europy. Świętowanie zaczyna się już w Niedzielę Palmową. Rozpoczyna ona Święty Tydzień. Meksykanie uczestniczą wtedy w procesjach i święcą gałązki palm. Później zostają one spalone i wykorzystane jako popiół do posypywania głów. W Wielki Piątek ulice zamieniają się w kolorowe korowody.

Ludzie przebrani w kostiumy odgrywają najważniejsze sceny z życia Jezusa. Wielka Sobota podobnie jak w naszym kraju jest czasem święcenia pokarmów, co ciekawe w Meksyku w tym dniu pali się również figurki Judasza. Najbardziej huczna i kolorowo obchodzona jest jednak Niedziela Wielkanocna. Zabawa, tańce, pokazy fajerwerków trwają do białego rana. Meksykanie nie mają zwyczaju malowania i święcenia jaj. Coraz częściej jednak ich dzieci dostają wielkanocne zajączki z czekolady. Jest to wpływ amerykańskiej kultury. Święty Tydzień nazywany Semana Santa, a także rozpoczynający się od wielkanocnego poniedziałku Tydzień Paschalny (Semana Pascua) są tygodniami wolnymi od pracy i szkoły.

Wielkanoc w Australii

Wielkanoc w Australii wypada na jesień! Święta są połączeniem tradycji angielsko - irlandzkich. Na świąteczny posiłek w krainie kangurów składa się smażony kurczak z ziemniakami, marchewką i dynią. Podobnie jak w Polsce w Niedzielę Palmową święci się palemki w kościołach. Australijczycy zamiast ozdobnych patyczków, jakie kupujemy w naszym kraju, do świątyń przynoszą prawdziwe palmy. Po kościelnej uroczystości poświęcone rośliny pali się na stosie, a popiół zostaje wykorzystany podczas obchodów Środy Popielcowej.

Australijczycy lubią świętować Wielkanoc na świeżym powietrzu, na wspólnych imprezach rodzinnych. Zdarza się, że rozpalają grilla w piątek, który nie gaśnie aż do wtorku. W poniedziałkowy poranek dzieci zbierają jajka w ogrodzie, którymi się następnie wymieniają. Jednymi z najbardziej znanych australijskich słodkości są „hot cross buns", czyli bułeczki dekorowane symbolem krzyża. Także jajka mają na Antypodach szczególne miejsce podczas Wielkanocy. Różnica polega na tym, że podobnie jak w Wielkiej Brytanii stawia się na te zrobione z czekolady. Co ciekawe w Australii nie spotkamy Króliczka Wielkanocnego, w zamian występuje Wielkouch Króliczy, jego kuzyn ze strony brzydkiego wujka. Jest to gatunek torbacza. Zwierzę charakteryzuje się nieproporcjonalnie wielkimi uszami.

Wielkanoc w Szwecji

W Skandynawii małe dziewczynki w czasie Wielkanocy przebierają się za Påskkäringar czyli "wielkanocne wiedźmy". W Wielką Sobotę spacerują po domach i w zamian za ofiarowanie świątecznych kartek i życzeń, proszą o wrzucanie do ich koszyczków słodkości bądź symbolicznych datków. Jest to tradycja, która pozostała w Szwecji po dawnych wierzeniach. Na wyspie Blåkulla organizowane były zloty czarownic, które posłuszne Szatanowi werbowały swoje adeptki i nakazywały im niepostrzeżenie myszkować w ludzkich posiadłościach. Kolejną szwedzką tradycją jest przyozdabianie brzozowych gałązek różnokolorowym pierzem. Påskkris, bo tak nazywają się gałązki mają związek z ludowymi wierzeniami w moc przyspieszenia nadejścia wiosny. Wielka Sobota jest najważniejszym dniem całej Wielkanocy, Szwedzi zasiadają wtedy przy wspólnym stole i spożywają wykwintny obiad. Jest on złożony głównie z różnych rodzajów ryb i jajek. Påskhare, czyli wielkanocny zajączek przynosi dzieciom wielkie jajka, w których ukryte są cukierki. Wielki Piątek jest w Skandynawii dniem ustawowo wolnym od pracy.

FilipinyFilipiński Wielki Piątek jest znany niemal na całym świecie. Co roku przykuwa on uwagę mediów. To na Filipinach mają miejsce coroczne inscenizacje ukrzyżowania. Całość zaczyna się od drogi krzyżowej i biczowania. Ochotnicy sami decydują się na tak drastyczne obchody Wielkanocy. Jedni chcą w ten sposób odpokutować swoje grzechy, inni zaś podziękować za łaski. Jest to dla nich forma modlitwy, która mieszkańcom Europy wydaje się mocno kontrowersyjna. I choć Kościół od lat krytykuje te praktyki, to dla Filipińczyków jest to tradycja, z której nie zamierzają rezygnować. Inscenizacje są oglądane przez wielu wiernych, w tym przez dzieci. Na Filipinach czas wolny zaczyna się od Wielkiego Czwartku. Wtedy to robi się przedświąteczne zakupy. Przed kościołami rozkładają się stragany z lokalnymi przysmakami i świątecznymi ozdobami, i co ciekawe z alkoholem. Działają one nawet podczas mszy świętych.

