Rusza wielka kontrola domów jednorodzinnych. Możliwe kary

Trwają kontrole domów. Lepiej mieć ten dokument

Świadectwo energetyczne to zazwyczaj koszt kilkuset złotych. Wpływ na to mają dwie rzeczy: wielkości lokalu i jego lokalizacja. Cena wyrobienia dokumentu zwykle waha się od 500 zł do 800 zł. Brak świadectwa energetycznego to powód do nałożenia kary grzywy nawet do 5 tys. zł.