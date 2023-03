13. emerytura i 14. emerytura 2023. Kiedy pieniądze trafią do seniorów? [TERMINY WYPŁAT]

Pracujesz zdalnie? Nie licz na dopłatę do okularów!

13. emerytura 2023. Kiedy i w jakiej kwocie?

13. emerytura to świadczenie, które przysługuje każdemu seniorowi, który na dzień 31 marca ma prawo do emerytury (w tym pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej), renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym renty dla inwalidów wojennych, rent wojskowych i wypadkowych), renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego lub świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

- Już po raz piąty emeryci i renciści otrzymają swoje trzynaste świadczenia. To aż 15,4 mld zł dodatkowego wsparcia finansowego dla seniorów. Jako rząd Zjednoczonej Prawicy jesteśmy dumni i szczęśliwi, że dzięki rekordowej waloryzacji świadczeń i realizowanym przez nas programom możemy wesprzeć osoby, które przez wiele lat ciężko pracowały i zasługują na spokojną, godną emeryturę. Dbamy o to od pierwszych dni naszych rządów i nie zatrzymujemy się w tych działaniach. W tym roku na stałe planujemy również wprowadzić wypłatę czternastych świadczeń, które są bardzo ważnym wsparciem w szczególności dla osób pobierających najniższe świadczenia - mówiła minister Marlena Maląg w komunikacie ministerstwa rodziny i polityki społecznej.

Trzynasta emerytura jest wysokości emerytury minimalnej, czyli 1588,44 zł brutto i przysługuje każdemu uprawnionemu do wyżej wymienionych świadczeń, niezależnie od nich wysokości. Trzynastka zostanie wypłacona wraz z naszą podstawową rentą, lub emeryturą.

Terminy wypłat 13. emerytury

31 marca

1 kwietnia

5 kwietnia

6 kwietnia

10 kwietnia*

15 kwietnia*

20 kwietnia

25 kwietnia

* jeśli wypłata wypada w dzień wolny od pracy, wypłata zostanie zrealizowana wcześniej** W przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych trzynastka jest wypłacana w maju wraz z tymi świadczeniami.

14. emerytura 2023. Kiedy i w jakiej kwocie?

Czternasta emerytura ma zostać dopiero wdrożona ustawowo do polskiego prawa, niemniej politycy rządu zapowiedzieli, że na pewno zostanie wypłacona w 2023 roku. Wypłaty planowane są na przełom września i sierpnia 2023 roku. Świadczenie będzie wysokości minimalnej emerytury, czyli 1588,44 zł brutto. Ponadto seniorzy, których emerytury są wyższe niż 2900 zł brutto, nie otrzymają pełnej czternastki. Powyżej wyznaczonej kwoty, czternastka będzie pomniejszana według zasady złotówka za złotówkę. Dokładnie wyliczenia można sprawdzić w naszej galerii.

Warto zaznaczyć, że w nowych przepisach ma się znaleźć zapis o elastycznym czasie wypłaty świadczenia. To oznacza, że 14 emerytury będą musiały być wypłacone w dowolnym momencie roku. Minister Marlena Maląg wskazywała, że nastąpi to prawdopodobnie na przełomie sierpnia i września, dlatego podane przez nas niżej terminy są datami przewidywanymi.

Przewidywane terminy wypłat 14. emerytury 2023

1 września

5 września

6 września

10 września*

15 września

20 września

25 września

* jeśli wypłata wypada w dzień wolny od pracy, wypłata zostanie zrealizowana wcześniej.

