Tu będą pracować aż 6 dni w tygodniu! Klamka zapadła

Grecy pracują najdłużej w Europie

Z danych Eurostatu wynika, że w ubiegłym roku Grecy przepracowali średnio 2000,1 godzin. Średnia w UE wynosi 1604,1 godzin. "Nigdzie w Unii Europejskiej, z wyjątkiem Polski, ludzie nie pracują więcej godzin niż w Grecji. A teraz będą pracować jeszcze więcej" - podaje grecki portal ot.gr. cytowanym przez serwis polsatnews.pl. W Grecji brakuje pracowników głównie w branży turystycznej, przemyśle i budownictwie, energetyce, IT i telekomunikacji, firmach transportowych i logistycznych oraz w sektorze opieki zdrowotnej.

Grecja wprowadza 6 -dniowy tydzień pracy

Tydzień pracy w Grecji zostanie już od 1 lipca wydłużony do 48 godzin. Za dodatkowy dzień pracownicy otrzymają wyższe wynagrodzenie. Zgodnie z nowymi przepisami, Grecy za wykonywanie swoich obowiązków w sobotę otrzymają dodatek do wynagrodzenia w wysokości 40 proc. dniówki, a za pracę w niedziele i święta – 115 proc. Praca w dodatkowy dzień tygodnia nie będzie obowiązkowa. Decyzja ma należeć do pracownika. Dodatkowy dzień pracy będą mogły wprowadzić firmy, w których produkcja działa w trybie ciągłym oraz firmy, które mogłyby działać w ciągłych godzinach pracy na 3 zmiany po 8 godzin dziennie.

"Dzięki nowym przepisom zakłady przemysłowe z rotacyjną pracą zmianową oraz wysoko wyspecjalizowanym personelem nie będą musiały przerywać procesów produkcyjnych" - tłumaczy greckie Ministerstwo Pracy cytowane przez "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

