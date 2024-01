Koniec 13. i 14. emerytury w 2024? Czym zostanie zastąpiona?

13, emerytura jest stałym świadczeniem już od kilku lat. W 2023 roku Sejm przyjął ustawę gwarantująca, że także 14. emerytura będzie wypłacana co roku. Opozycja chce to zmienić. Petru w radiu Zet ujawnia, że opozycja złożyła już konkretną propozycję. Pojawił się pomysł, by zastąpić trzynastkę i czternastkę likwidacją podatku na stałe. Trzynasta emerytura stałaby się częścią emerytury miesięcznej - tłumaczy ekonomista. - Emeryt i tak dodawałby dodatkowe świadczenie, ale w postaci podwyższonej miesięcznej wypłaty. Zamiast prezentów od państwa, mielibyśmy wyższe emerytury. Trzynastka i czternastka byłyby stałym elementem miesięcznej emerytury - wyjaśnił.

Trzecia Droga w wyborach proponowała zwolnienie seniorów aktywnych zawodowo ze składki rentowej. Proponowano także wypłacanie trzynastki wszystkim, którzy osiągnęli wiek emerytalny, bez względu na to czy nadal pracują czy zdecydowali się przejść na emeryturę.

Wiadomo, że koszty wypłaty 13. emerytury będą rosnąć z około 15 mld zł w tym roku do 19 mld zł w 2026 roku i tak jak wcześniej mają być finansowane z Funduszu Solidarnościowego. Z kolei na 14. emeryturę, który również jest stałym świadczeniem, wydatki wzrosną z 11,6 mld zł do około 13,1 mld zł w 2026 roku. Tymczasem rząd koalicyjny ma inne priorytety wydatkowe, stąd też może okazać się, że zwolnienie z podatku może być korzystniejsze nie tylko dla seniorów, ale i dla finansów państwa. Trudne może być pogodzenie zarówno utrzymania aktualnych programów społecznych z nowymi propozycjami rządowymi.

Na razie premier Tusk w połowie grudnia 2023 r. zapewniał, że "800 Plus będzie wypłacane. "Trzynastka" i "czternastka" będą wypłacane. Są na to środki w budżecie. Podwójna waloryzacja rent i emerytur będzie wypłacana. To nie jest łatwe zadanie, jak się państwo domyślacie, ale słowo musi coś znaczyć - stwierdził. W nowym budżecie znalazły się również podwyżki dla budżetówki. Są też pieniądze na programy in vitro i Aktywny Rodzic.

Na razie zatem oficjalnie nie ma wspólnej koalicyjnej propozycji zastąpienia 13. i 14. emeryturę. Do końca stycznia musi zostać uchwalona ustawa budżetowa wtedy poznamy ostateczne rozwiązania, które przyjął rząd.

WIELKI QUIZ. Rocznica denominacji złotego z PLZ na PLN. Czy pamiętasz ile zer obcięto przy denominacji? Pytanie 1 z 10 Ile zer obcięto przy denominacji? jedno pięć cztery Dalej