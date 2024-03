Tusk kończy z uciążliwym podatkiem. Projekt ustawy jest gotowy

Wyższe ceny papierosów! Od dziś wielu palaczy dostanie do kieszeni

Zboże z Rosji zalewa Polskę i Europę. To wciąż mniej niż napływa z Ukrainy

W 2002 roku w Polsce wprowadzono podatek od zysków z lokat, który dwa lata później został rozszerzony na wszystkie inwestycje kapitałowe. Ten rodzaj podatku uzyskał nazwę "Belki", nawiązując do nazwiska ówczesnego ministra finansów, Marka Belki, który był jego inicjatorem. Od wielu lat podatek ten jest wskazywany jako jedna z przyczyn niewielkiego zainteresowania Polaków inwestowaniem na rynku kapitałowym, szczególnie w porównaniu z inwestycjami w nieruchomości na wynajem, które nie podlegają temu opodatkowaniu.

Nowy rząd, w trakcie kampanii, zobowiązał się do podjęcia działań w tej sprawie, a zapowiedzi projektu zmian obiecywano do końca lutego.

Kiedy zostanie przedstawiony projekt zmian?

Mimo fal negatywnych komentarzy z powodu braku zmian, wygląda na to, że minister finansów, Andrzej Domański, który ma doświadczenie z rynku kapitałowego, będzie kontynuował zapoczątkowane działania. We wtorek na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów ma zostać przedstawiony projekt zmian w ustawie dotyczącej tzw. podatku Belki, co wynika z nieoficjalnych ustaleń Pulsu Biznesu.

Z dostępnych informacji wynika, że zmiany będą dotyczyły zarówno lokat, jak i zysków z inwestycji na rynku kapitałowym, a także będą zawierały zapisy wspierające oszczędzanie długoterminowe. Według wcześniejszych zapowiedzi wprowadzony zostanie również limit wartości inwestycji, co oznacza, że osoby dysponujące dużymi portfelami będą płaciły wyższy podatek niż inwestorzy o mniejszych portfelach.

QUIZ PRL. Zakupy i handel w PRL Pytanie 1 z 15 Aby w 1976 roku kupić cukier należało posiadać: 18 lat przy sobie dowód osobisty kartki żywnościowe Dalej