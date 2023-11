i Autor: Screen Facebook, Donald Tusk

Podatki

Tusk nie da Polakom obiecanej podwyżki!? Umowa koalicyjna bez kwoty wolnej w PIT!

Wygląda na to, że nic nie wyjdzie z podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. Nowa umowa koalicyjna nie zawiera tego postulatu. Co więcej, wiceszefowa Polski 2050 zasugerowała wcześniej, że nie widzi perspektyw na wyższą kwotę wolną. Czy wycofanie wyborczej obietnicy można usprawiedliwić?