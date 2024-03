Tusk spotka się z rolnikami. "Będę miał coś ważnego do powiedzenia"

Podwyżka do 1000 zł ważnego świadczenia! Już można odbierać pieniądze

Donald Tusk przedstawi rolnikom zmiany w Zielonym Ładzie. "Będę rozmawiał z rolnikami, nie huliganami"

Premier Donald Tusk zapowiedział, że "jest przekonany", że na spotkaniu ze strajkującymi rolnikami w sobotę 9 marca w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" ogłosi zmiany w Zielonym Ładzie, dotyczące m.in. ugorowania. Stwierdził, że negocjuje z UE uzyskanie decyzji, które pozwolą polskim rolnikom "odetchnąć z ulgą" w kwestii najbardziej dotkliwych przepisów Zielonego Ładu.

- Ja w sobotę nie umówiłem się z reprezentantami rolników na negocjacje. Obiecałem im, że poinformuję o działaniach jakie podjęliśmy i o szansach na rezultaty tych działań - mówił premier.

Szef rządu dodał, że zależy mu na tym, aby Polska doprowadziła do zmiany polityki europejskiej, tak aby zapewnić bezpieczeństwo polskim rolnikom.

Donald Tusk zapowiedział, że będzie rozmawiał nie tylko o regulacjach Zielonego Ładu, ale także o regulacjach dotyczących wymiany handlowej z Ukrainą, aby chronić polskich producentów przed nierównymi warunkami konkurencji. Dodał także, że "będzie rozmawiał z rolnikami, nie chuliganami".

Tusk ostrzega unijnego komisarza ds. rolnictwa

Premier zaapelował także do unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, aby na obecnym etapie, gdy negocjacje z Brukselą zbliżają się do finalizacji "niczego nie zepsuł". Nawiązywał do ostatnich słów polityka, który zapowiedział, że w przyszłym tygodniu Komisja Europejska przedstawi zmiany w Zielonym Ładzie, które wyjdą naprzeciw strajkującym rolnikom.

Później te słowa dementował odpowiedzialny za rolnictwo rzecznik KE Olof Gill, który stwierdził, że komisarz wypowiadał się w swoim imieniu i nie przedstawia oficjalnego stanowiska Komisji.

Pieniądze to nie wszystko Krzysztof Kapis