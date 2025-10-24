W nocy z sobotę na niedzielę (25-26 października) przestawiamy zegarki z godz. 2:00 na godz. 3:00 i przechodzimy na czas zimowy, który jest naturalny dla naszej szerokości geograficznej. Przeprowadzana dwa razy w roku zmiana czasu w założeniach ma przyczynić się do efektywniejszego wykorzystania światła dziennego i oszczędności energii, ale opinie co do tych korzyści są podzielone.

Zmiana czasu – problemy dla gospodarki

Zmiana czasu powoduje problemy w wielu sektorach gospodarki, m.in. w transporcie kolejowym takie jak godzinne przestoje, opóźnienia czy zmiany rozkładu na jedną noc czy w logistyce. W sektorze bankowym mogą występować utrudnienia związane z dostępem do usług bankowych, np. problemy z akceptacją kart płatniczych, systemami transakcyjnymi, opóźnionymi przelewami czy nieczynnymi bankomatami. Przy zmianie czasu dochodzi również do korekt w harmonogramie pracy nocnej zmiany zatrudnionych na tzw. nocki. Są też opinie, że pracownik jest przez pewien czas mniej wydajny, ze względu na rozregulowanie zegara biologicznego, którego rytm ma podstawowe znaczenie dla zdrowia, może prowadzić m. in. osłabienia, depresji, a nawet zawału serca.

Zmiana czasu 2025 – koszt dla pracodawców

Ze względu na zmianę czasu z letniego na zimowy pracownikom, którzy w tym czasie wykonują pracę w porze nocnej, zmiana wydłuży ich czas pracy o godzinę. Przy stałym harmonogramie, który przewiduje 8 godzin pracy dziennie, dojdzie do przekroczenia 8-godzinnej normy dobowej. Oznacza to, że pracownikom przysługuje rekompensata za dodatkowo przepracowaną godzinę, oprócz wynagrodzenia zasadniczego. Wyróżniamy dwie formy rekompensaty:

udzielenie czasu wolnego

dodatek za nadgodziny.

Decyzja o wyborze formy należy do pracodawcy. Wysokość dodatku za nadgodziny wynosi 50 lub 100 proc. wynagrodzenia. Stuprocentowy dodatek przysługuje, jeżeli praca w godzinach nadliczbowych przypadła w nocy, niedziele lub święta, nie będące dla pracownika dniami pracy. W każdej innej okoliczności przysługuje pięćdziesięcioprocentowy dodatek.

Przedsiębiorcy muszą też pamiętać o wypłacie dodatku za pracę w porze nocnej w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 5,07 zł brutto w październiku. Powyżej podane stawki to minimalne wartości dodatku za pracę w porze nocnej. Pracodawca może ustalić wysokość dodatku na wyższym poziomie.

Zmiana czasu pozwala zaoszczędzić na prądzie?

Jesienią i zimą zużywamy więcej energii elektrycznej, ze względu na krótsze dni (dłużej oświetlamy domy, ulice, itp.) oraz temperaturę powietrza (włączamy ogrzewanie). Mówi się, że dzięki zmianie czasu oszczędzamy na energii. Według specjalistów, nie do końca tak jest - w skali roku, sama zmiana czasu z letniego na zimowy i odwrotnie: z zimowego na letni, nie ma wpływu na istotne oszczędności w konsumpcji energii elektrycznej. Od kilku lat, wraz z coraz bardziej powszechnym stosowaniem klimatyzacji, różnice pomiędzy zużyciem energii elektrycznej zimą i latem stają się coraz mniejsze.

QUIZ PRL: Jak dobrze znasz życie emerytów w PRL? Pytanie 1 z 20 Co w PRL oznaczało przejście na emeryturę dla wielu ludzi? Wakacje przez cały rok Koniec pracy i wielką zmianę w życiu Awans w zakładzie pracy Następne pytanie

Pieniądze to nie wszystko | Marcin Zieliński Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.