Turystyka paliwowa

Okazuje się, że ceny paliw w Polsce są wyjątkowo niskie. Jak podaje money.pl według najnowszych danych Komisji Europejskiej na terenie całej UE taniej niż w Polsce diesla można zatankować już tylko na Malcie. Średnia cena oleju napędowego w Polsce to 1,31 euro za litr. W Niemczech to 1,86 euro za litr, czyli o ponad 2 zł więcej. W związku z polityką Orlenu na stacjach paliw ceny detaliczne spadły już poniżej 6 zł za litr. Zatem nie ma co się dziwić, że cena jest kusząca dla kierowców firm z ościennych państw, szczególnie z Niemiec.

Cen na stacjach Orlenu bronił też w ostatnich dniach minister aktywów państwowych Jacek Sasin. - Chcę wyraźnie powiedzieć, bo jestem w stałym kontakcie z prezesem Danielem Obajtkiem, że po pierwsze te ceny nie są absolutnie cenami sztucznymi, ale rynkowymi wynikającymi z polityki koncernu. Po drugie chcę powiedzieć, że paliwa nie zabraknie. Po trzecie, jeżeli nawet dochodzi do chwilowych braków któregoś z produktów na stacji, to jest on zastępowany innym w tej samej cenie np. benzyna 95 benzyną 98. Jeżeli nawet są chwilowe przerwy związane z logistyką, to są krótkie okresy i występują na bardzo niewielkiej liczbie stacji w Polsce - mówił.

