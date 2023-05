Tyle zabiorą seniorom z 14. emerytury! Emerycie, tyle dostaniesz na rękę! [TABELA]

14. emerytura pomniejszona

Czternasta emerytura ma być świadczeniem stałym – tak zdecydował rząd. Jednak nie będzie to dodatek zwolniony ze składki zdrowotnej i z podatku dochodowego. Warto podkreślić, że do tej pory 14-tka nie była obciążona zaliczką na podatek dochodowy, ale jedynie 9 proc. składką zdrowotną. W praktyce oznacza to, że seniorzy dostaną mniej niż się spodziewają. Z założenia 14. emerytura ma być w kwocie emerytury minimalnej (z możliwością zwiększenia), która obecnie wynosi 1588,44 zł brutto. Taka kwota obowiązuje emerytów, których emerytura nie przekracza 2,9 tys. zł brutto. Powyżej tej kwoty 14-tka jest odpowiednio pomniejszana w myśl zasady „złotówka za złotówkę”. I wszystko jasne, tylko nikt się nie spodziewał pomniejszenia stawki większego niż dotychczas, czyli zarówno o składkę zdrowotną, jak i zaliczkę na podatek dochodowy (PIT). Sprawdziliśmy, ile państwo odbierze sobie z tytułu 14-tek i ostatecznie, jaka kwota wpłynie na konta seniorów. W niektórych przypadkach może to być spora suma. Na przykład przy emeryturze rzędu 1,4 tys. zł netto/na rękę, 14-ta emerytura wyniesie 1362 zł netto, czyli będzie pomniejszona aż o około 220 zł. Więcej przykładów w GALERII.

