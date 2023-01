Klienci tego banku muszą uważać! Grozi im utrata dostępu do rachunku bankowego

Wysokie zarobki w Europie i mizerne pensje Polaków

Według TVN24.pl, standard siły nabywczej (PPS) jest wskaźnikiem, którym posługuje się europejski urząd statystyczny Eurostat. Jka cyztamy dalej na portalu, aby wskazać, ile można nabyć dóbr i usług w danym kraju, ekonomiści przeliczają dane na jednostki w rodzaju PPS - im wyższe wynagrodzenie w PPS, tym wyższa siła nabywcza, więc więcej dóbr i usług można nabyć -wskazuje portal.

-Urząd statystyczny podał, że najwyższą siłą nabywczą mogą się pochwalić mieszkańcy Luksemburga (32 132 PPS) i Holandii (24 560 PPS), natomiast najniższą odnotowano w Rumunii (8703 PPS) i Bułgarii (9375 PPS). W Polsce w 2021 r. mediana wynagrodzenia wyniosła 13 866 PPS. Oznacza to, że stanowi to ok. 77 proc. mediany dla całej UE (18 019 PPS). Jak widać, w Luksemburgu siła nabywcza pensji jest 2,3 razy wyższa, a w Holandii prawie 1,8 razy wyższa- informuje TVN24.pl.

Portal dodaje, że eśli chodzi o trzecie miejsce na liście, to po Luksemburgu i Holandii znalazła się Austria (24 450 PPS), czwarte były Niemcy (23 401 PPS), a piąta Dania (22 899 PPS). Z kolei na drugim końcu zestawiania były wspomniane wcześniej Rumunia i Bułgaria, a następnie Grecja (9917 PPS), Węgry (9982 PPS) oraz Chorwacja (11 385 PPS).

Pieniądze to nie wszystko Paulina Matysiak Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

💰In 2021, the median disposable income was 18 019 PPS (purchasing power standard) per inhabitant in the EU.Highest:🇱🇺Luxembourg (32 132 PPS)🇳🇱The Netherlands (24 560 PPS)Lowest:🇷🇴Romania (8 703 PPS)🇧🇬Bulgaria (9 375 PPS)What about your country❓👉https://t.co/BgzX3HEdh2 pic.twitter.com/OH6zkYtWhB— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) January 13, 2023