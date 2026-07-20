Tylko do środy w Biedronce hit za 99 groszy. Obowiązuje limit na kartę

Absolutny hit, czyli cukier za grosze

Na pierwszy plan wysuwa się niezwykle atrakcyjna oferta na cukier biały (1 kg). W dniach od 20 do 22 lipca, przy zakupie 10 opakowań (można dowolnie mieszać marki: Królewski, Polski Cukier, Diamant, Sweet Family), zapłacimy zaledwie 0,99 zł za sztukę. To efekt promocji 5+5 GRATIS, która obniża cenę regularną (1,99 zł) aż o 50 procent. Ten podstawowy produkt spożywczy z pewnością wzbudzi ogromne zainteresowanie, dlatego warto pamiętać o dziennym limicie 10 sztuk na kartę Moja Biedronka. Oferta obowiązuje w sklepach stacjonarnych.

Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe Cukier biały, 1kg: Królewski, Polski Cukier, Diamant, Sweet Family

Spożywcze okazje, obok których trudno przejść obojętnie

Najbliższe dni to świetny moment na zaopatrzenie lodówki. Tylko w poniedziałek (20 lipca) kupicie Masło Ekstra z Polskiej Mleczarni (200 g) za jedyne 1,99 zł przy zakupie trzech sztuk z aplikacją. Jeśli nie zdążycie, do środy obowiązuje inna promocja 1+1 gratis na Masło Ekstra Mleczna Dolina, co obniża cenę do 2,49 zł za kostkę (limit 6 sztuk). Z kartą lojalnościową warto sięgnąć także po kolejne propozycje w formule 1+1 gratis:

wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs - kup dwa, zapłać za jedno (tańszy gratis, dowolne mieszanie) - idealna baza na pożywny obiad,

kup dwa, zapłać za jedno (tańszy gratis, dowolne mieszanie) - idealna baza na pożywny obiad, Olej Wyborny (słonecznikowy, rzepakowy, z oliwą, z pestek winogron, 1 l) - kup dwa w cenie jednego (limit 2 szt. na kartę),

kup dwa w cenie jednego (limit 2 szt. na kartę), pistacje paczkowane Bakad'Or - prażone solone, bez soli lub kalifornijskie w ofercie 1+1 gratis sprawdzą się jako pyszna przekąska.

Zwolennicy owoców i grzybów również znajdą coś dla siebie, co ważne – bez wymogu skanowania karty. W promocji 1+1 gratis znalazła się polska malina (opakowanie 200 g w cenie 7,49 zł przy zakupie dwóch) oraz świeże kurki (200 g za 12,49 zł przy zakupie dwóch).

Czysty dom i zadowolony maluch

Kolejna kategoria to artykuły przemysłowe, przy których wymagana jest aplikacja sklepu. Zastosowano tu popularny mechanizm wielosztuk, pozwalający na zakup zapasów w niższych cenach:

kapsułki do prania Vizir All in 1 Pods (22 szt.) - 1+1 gratis, co obniża cenę do 18,35 zł za opakowanie przy zakupie dwóch (limit 4 opakowania),

1+1 gratis, co obniża cenę do 18,35 zł za opakowanie przy zakupie dwóch (limit 4 opakowania), produkty Cillit Bang - środki czyszczące w sprayu i pasty w ofercie kup 2, zapłać za 1,

środki czyszczące w sprayu i pasty w ofercie kup 2, zapłać za 1, papiery toaletowe Queen (różne rodzaje) - 2+1 gratis przy zakupie trzech (limit 6 opakowań).

Na sam koniec znakomita wiadomość dla rodziców. Mega Paki pieluszek Dada Extra Care objęto do 22 lipca promocją, w ramach której drugi produkt otrzymacie za zaledwie 5 zł (limit 2 opakowania na kartę). To daje ogromną oszczędność przy domowym budżecie.