Uber nadal bez polskiego prawa jazdy. Może skończyć się mandatem

Uber bez polskiego prawa jazdy – prawna ekspertyza ze znakiem zapytania

- Przeprowadziliśmy konsultacje prawne ukierunkowane na pełne zrozumienie naszych obowiązków w tym zakresie. Działania te potwierdziły nasze zrozumienie wspomnianych przepisów – podkreśla cytowane przez money.pl biuro prasowe Uber.

- Od poniedziałku wszyscy kierowcy z tzw. taksówek na aplikację, muszą już posiadać polskie prawo jazdy. W przypadku braku polskiego prawa jazdy (…) mandat na kierowcę w wysokości 2 tys. zł – podają cytowani przez money.pl przedstawiciele organów ścigania.

Wskazane powyżej poglądy prawne wyglądają na sprzeczne. Jednoznaczną odpowiedź można by uzyskać, gdyby kierowca odmówił mandatu, a sprawa zostałaby oceniona przez sąd. Obecnie, brakuje wystarczających podstaw, aby jednoznacznie ocenić, kto ma w tym prawnym sporze rację.

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, utrudnienia dla taksówek

Według "Rzeczpospolitej" pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość. "Od poniedziałku na taksówkę trzeba czekać dłużej. Wszystko przez nowe przepisy. Praktycznie z dnia na dzień co najmniej kilka tysięcy kierowców taksówek w kraju zostało odciętych od zawodu. Chodzi o świadczących usługi przez aplikację obcokrajowców, którzy stanowili o sile takich firm, jak Bolt, Free Now czy Uber" - czytamy.

Gazeta przypomina, że w poniedziałek zaczęły obowiązywać przepisy nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, które z przewozu osób wykluczyły kierowców nieposiadających polskiego prawa jazdy, ale także tych, którzy w naszym kraju przebywają krócej niż 185 dni.

"Skala chaosu jest potężna. Operatorzy platform łączących pasażerów z taksówkarzami w niedzielę do późnych godzin nocnych wyłączali z systemu kierowców niespełniających nowych wymogów. W efekcie z floty Bolt usunięto ponad jedną czwartą dotychczasowych partnerów. Free Now zubożał o blisko 15 proc. osób, z którymi do tej pory współpracował. Z Ubera – od wejścia w życie przepisów – odeszło już blisko dwóch na dziesięciu kierowców. A to dopiero początek. Pasażerów może czekać prawdziwy armagedon" - informuje dziennik.

Należy podkreślić, że nie jest znana dokładna treść analiz prawnych dokonanych przez Uber oraz zakres ich zastosowania. Pewne są jedynie komplikacje dla korzystających z taksówek.

Pieniądze to nie wszystko Maciej Wilk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.