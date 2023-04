Ujawniamy! Radosław Lubczyk z PSL dostał luksusowe ferrari. Rejestr korzyści posła PSL

Lubczyk lubi luksus i adrenalinę

Przyspieszenie do setki zajmuje Ferrari 3,45 sekundy, maksymalna prędkość 320km/h. Ceny tego modelu startują od 297 429,63 euro brutto, czyli przy obecnym kursie ok. 1 390 000 zł. Z rejestru korzyści, wynika także, że Lubczyk sprzedał 24 udziały po 392 zł., co miało mu dac przychód w wysokości 9 tys. 408 zł.

Sprawdziliśmy również najnowsze oświadczenie majątkowe Lubczyka. Z dokumentu wynika, że poseł, żołnierz i dentysta jest posiadaczem motocykla BMW R 1200 c z 2001 r., o wartości 20 tys. zł., porsche macan ok. 260 tys. zl z 2018 r., oraz Fiat 500 o wartości ok. 40 tys. zł., z 2021 r.

Co ciekawe ze spółek Lubczyk Dent i Lubczyk Invest nie otrzymał żadnego dochodu, za to z diety parlamentarnej otrzymał 36 tys., 826, 46 zł, z tytułu uposażenia poselskiego dostał 113 990, 02 zł. W ramach prywatnej praktyki dentystycznej wykazał przychód w wysokości 519 tys. 095, 20 zł., a dochód 10 tys. 580, 37zł.

Spore zadłużenie posła PSL

Poseł wykazał również, że z tytułu kredytu hipotecznego w PKO BP ma do spłaty jeszcze ok. 192 837 zł. Posiada w tym banku również limit odnawialny w wysokości 37 tys. zł. Również w Santander Bank Polska posiada kredyt mieszkaniowy ok 187 tys zł., jak czytamy oraz kartę kredytową z limitem 30 tys. zł. oraz kredyt inwestycyjny w Nest Bank. Zgodnie z wpisem Lubczyka zostało do spłaty jeszcze 430 tys. zł.

Poseł wykazuje, że jego gabinet zadłużony jest w wysokości 245 600 zł, z czego spłacił 100 tys. W leasingu ma również pantomogram. Na ten cel wziął 55 tys. zł.

