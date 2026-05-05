Ukraińska sieć odzieżowa Vovk, lider fast fashion w Ukrainie, zamyka działalność w Polsce po niespełna trzech latach, mimo początkowej inwestycji 300 tys. euro w pierwszy salon.

Głównymi przyczynami porażki były niska liczba klientów, strategia oparta głównie na konsumentach ukraińskich oraz późne uruchomienie sklepu internetowego.

Vovk napotkał w Polsce wyższe koszty działalności (czynsze, wynagrodzenia) i silniejszą konkurencję ze strony zarówno zachodnich, jak i polskich marek.

Mimo wycofania się z Polski, Vovk nadal prężnie działa w Ukrainie, gdzie posiada 56 sklepów i zachęca polskich klientów do zakupów w swoim ukraińskim sklepie online.

Vovk w Polsce: Od ambitnych planów do bolesnej porażki

Vovk zadebiutował w Polsce w 2023 roku z wielkimi nadziejami. Pierwszy salon został otwarty w warszawskim centrum handlowym Blue City, a inwestycja w jego uruchomienie pochłonęła około 300 tys. euro. Miała to być jedynie forpoczta dalszej ekspansji na polskim rynku. Rzeczywistość okazała się jednak znacznie bardziej brutalna, a ukraińska marka Vovk nie zdołała zyskać wystarczającej liczby klientów, by utrzymać się na polskim rynku.

Przedstawiciele Vovk wskazują na kilka kluczowych czynników, które doprowadziły do podjęcia decyzji o wycofaniu się z Polski. Przede wszystkim, strategia Vovk oparta głównie na ukraińskich konsumentach okazała się niewystarczająca. Choć marka cieszyła się popularnością wśród Ukraińców, to nie zdołała przekonać do siebie polskiego klienta. Dodatkowo, firma z opóźnieniem otworzyła swój polski sklep internetowy – nastąpiło to dopiero po roku od uruchomienia sklepu stacjonarnego. Ten brak spójności w strategii omnichannel znacząco ograniczył możliwość budowania rozpoznawalności marki w dynamicznie zmieniającym się świecie e-commerce.

Polski rynek fast fashion jest niezwykle konkurencyjny. Vovk musiał mierzyć się nie tylko z globalnymi gigantami, takimi jak Zara czy H&M, ale także z silnymi polskimi markami, takimi jak House, Cropp, Reserved, Mohito czy Sinsay, które cieszą się dużą popularnością wśród Polaków.

Vovk zderzył się również z wysokimi kosztami działalności w Polsce. Czynsze za powierzchnie handlowe oraz koszty wynagrodzeń są w Polsce znacznie wyższe niż w Ukrainie. Na dodatek, firma musiała zmierzyć się z silniejszym niż na rynku ukraińskim zjawiskiem kupowania ubrań i ich zwracania.

Źródło: wiadomoscihandlowe.pl, money.pl

